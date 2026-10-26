Femicidios de Daniela y Tatiana: creen que el detenido pensaba concretar otro homicidio

FOTO: Detienen a sospechoso de crímenes en Córdoba y Buenos Aires: ¿un nuevo homicidio en mente?

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- Las autoridades que investigan los femicidios de Daniela Villalba en Córdoba y Tatiana Micaela Fernández en Retiro, han manifestado su preocupación al sospechar que Renato Iván Tabella, detenido en relación a estos casos, podría haber estado planeando otro homicidio.

Este aviso fue compartido durante una conferencia de prensa ofrecida por Horacio Giménez, ministro de Seguridad de la Ciudad, junto a su colega de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quienes brindaron información sobre la detención del principal sospechoso.

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En la presentación, los funcionarios resaltaron las similitudes entre las investigaciones de los crímenes de Villalba y Fernández, lo que facilitó la captura de Tabella en las últimas horas.

A pesar de su arresto, las autoridades hicieron hincapié en un dato alarmante: existe la sospecha de que el detenido tenía intenciones de llevar a cabo otro crimen. Aunque buscaron evitar crear un clima de "paranoia", señalaron que el implicado "tenía un pasaje a otro lugar del país".

Quinteros subrayó que Tabella es una persona sin antecedentes penales, con residencia en Huerta Grande, Córdoba, quien había llegado a Buenos Aires en un colectivo de línea: "Viajó con su documento, lo que nos permitió actuar rápido".

Sobre el móvil detrás de los homicidios, el funcionario indicó: "Es muy prematuro, pero lo que sí está claro es que la forma en que contacta a sus víctimas es similar, a través de aplicaciones de citas, y luego el homicidio, aunque hay diferencias en el método de cada uno, el escenario es el mismo".

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Actualmente, la investigación continúa para determinar la causa de muerte de Fernández, el móvil detrás de los asesinatos y los motivos de su traslado a otras provincias.