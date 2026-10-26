Femicidios de Daniela y Tatiana: creen que el detenido pensaba concretar otro homicidio
Horacio Giménez, ministro de Seguridad de la Ciudad, y su par de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dieron a conocer detalles de la detención de Renato Iván Tabella.
FOTO: Detienen a sospechoso de crímenes en Córdoba y Buenos Aires: ¿un nuevo homicidio en mente?
Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- Las autoridades que investigan los femicidios de Daniela Villalba en Córdoba y Tatiana Micaela Fernández en Retiro, han manifestado su preocupación al sospechar que Renato Iván Tabella, detenido en relación a estos casos, podría haber estado planeando otro homicidio.
Este aviso fue compartido durante una conferencia de prensa ofrecida por Horacio Giménez, ministro de Seguridad de la Ciudad, junto a su colega de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quienes brindaron información sobre la detención del principal sospechoso.
/Inicio Código Embebido/
Investigación en curso. La primera foto del acusado por el femicidio de Daniela Villalba y otra trabajadora sexual en Retiro
Renato Iván Tabella fue arrestado en un hotel de CABA.
/Fin Código Embebido/
En la presentación, los funcionarios resaltaron las similitudes entre las investigaciones de los crímenes de Villalba y Fernández, lo que facilitó la captura de Tabella en las últimas horas.
A pesar de su arresto, las autoridades hicieron hincapié en un dato alarmante: existe la sospecha de que el detenido tenía intenciones de llevar a cabo otro crimen. Aunque buscaron evitar crear un clima de "paranoia", señalaron que el implicado "tenía un pasaje a otro lugar del país".
Quinteros subrayó que Tabella es una persona sin antecedentes penales, con residencia en Huerta Grande, Córdoba, quien había llegado a Buenos Aires en un colectivo de línea: "Viajó con su documento, lo que nos permitió actuar rápido".
Sobre el móvil detrás de los homicidios, el funcionario indicó: "Es muy prematuro, pero lo que sí está claro es que la forma en que contacta a sus víctimas es similar, a través de aplicaciones de citas, y luego el homicidio, aunque hay diferencias en el método de cada uno, el escenario es el mismo".
/Inicio Código Embebido/
Investigación en curso. Sospechan que mató a Daniela Villalba en Córdoba, se escapó a Buenos Aires y asesinó a otra mujer
Tiene 24 años y está imputado de homicidio simple. Podría estar relacionado con el crimen de una trabajadora sexual en Retiro. Interviene el fiscal de Violencia de género de Córdoba, Pablo Camacho.
/Fin Código Embebido/
Actualmente, la investigación continúa para determinar la causa de muerte de Fernández, el móvil detrás de los asesinatos y los motivos de su traslado a otras provincias.
Lectura rápida
¿Quién es el sospechoso detenido?
El sospechoso es Renato Iván Tabella, detenido por los crímenes de dos mujeres.
¿Qué crímenes se investigan?
Se investigan los asesinatos de Daniela Villalba en Córdoba y Tatiana Micaela Fernández en Buenos Aires.
¿Qué revelaron las autoridades?
Se sospecha que Tabella podría haber planeado otro homicidio, además de ser el principal sospechoso en ambos casos.
¿Cómo fue su captura?
Fue arrestado tras ser identificado rápidamente gracias a que viajaba con su documento de identidad.
¿Cuál es la mecánica de los crímenes?
Contacta a sus víctimas a través de aplicaciones de citas, aunque los métodos de homicidio presentan diferencias.
[Fuente: Noticias Argentinas]