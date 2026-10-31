FOTO: Esquel: prisión domiciliaria para el bioquímico acusado de mantener a su familia encerrada

Buenos Aires, 31 de octubre (NA) -- El bioquímico Miguel Edgardo Battista, de 71 años, se encuentra acusado de haber mantenido encerrados durante aproximadamente cuatro años a su esposa y sus tres hijos en una vivienda de Esquel. Recientemente, se le otorgó el beneficio del arresto domiciliario por un plazo de 30 días, tras la decisión del juez penal José Luis Ennis, quien desestimó la solicitud de la Fiscalía para que permaneciera detenido en una comisaría.

La medida se adoptó durante una audiencia de revisión donde el Ministerio Público Fiscal había pedido extender la prisión preventiva por un mes, argumentando que aún existen riesgos procesales y la posibilidad de que el imputado obstaculice la investigación.

La procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato detalló que el magistrado consideró que esos peligros están atenuados por el arraigo de Battista en la región y su edad. Así, el bioquímico permanecerá privado de libertad, pero en su hogar en Trevelin, una localidad cercana a Esquel.

El profesional está imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y abandono de personas, aunque la calificación legal aún no es definitiva. La Fiscalía mantiene abiertas diversas hipótesis sobre lo que ocurrió en la vivienda familiar.

En este contexto, Bagnato comentó que aún restan realizar pericias psicológicas, antropológicas e informáticas, además de otras acciones que permitirán determinar si hay elementos suficientes para avanzar con una acusación formal. El Ministerio Público Fiscal tiene un plazo de seis meses para concluir la investigación.

Entre las diligencias realizadas, se incluyen allanamientos en dos domicilios relacionados con Battista, donde se buscaban posibles restos óseos. Durante estos procedimientos, se hallaron elementos que podrían pertenecer a restos de bebés o niños, aunque se debe determinar mediante estudios forenses si se trata de restos humanos o de animales.

Además, los tres hijos de Battista, de 19, 17 y 13 años, han declarado en Cámara Gesell, y la Fiscalía ha iniciado entrevistas con testigos, vecinos y profesionales de la salud que intervinieron en el caso.

Los integrantes de la familia reciben asistencia de los organismos correspondientes y, por el momento, el acusado no podrá retomar el contacto con ellos mientras avanza el proceso judicial.