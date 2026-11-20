FOTO: Edenor aclara que aún no controla MetroGAS tras el trágico incidente en Lanús

Edenor aclaró que todavía no tomó el control de MetroGAS, ya que no se concretó la compra de la participación de YPF en esa compañía, tras el incidente del 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús, en el que murieron dos personas.

En un comunicado fechado el 15 de noviembre, la empresa señaló que la operación por la cual YPF le transferirá su participación en MetroGAS continúa pendiente.

En ese marco, Edenor sostuvo que no participa en la administración, gestión ni operación de la distribuidora de gas natural y que esas funciones permanecen a cargo de sus actuales autoridades.

El incidente ocurrió en instalaciones de la red de distribución de gas natural de MetroGAS, según indicó el comunicado.

Edenor lamentó el fallecimiento de las dos personas, expresó sus condolencias a sus familias y manifestó su acompañamiento a los heridos.