La jueza María Trinidad Chiabrera tuvo por formalizada la audiencia imputativa contra el identificado como J.C. y dispuso su prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. La acusación fue sostenida por el fiscal Franco Tassini, de la Unidad Fiscal Especial en Violencias Altamente Lesivas, quien le atribuyó una extensa serie de delitos: robo calificado por el uso de arma de fuego con aptitud para el disparo en concurso ideal con robo calificado por el uso de arma, en grado consumado y en carácter de autor; abuso de arma —tres hechos—; portación ilegítima de arma de fuego de guerra, en grado consumado y en carácter de autor material; resistencia a la autoridad; y amenazas simples —tres hechos—.

De acuerdo con la atribución fiscal, uno de los hechos investigados ocurrió el 20 de octubre de 2025, alrededor de las 5, cuando el imputado habría descendido de un vehículo de alquiler en la intersección de Ameghino y Primero de Mayo.

En ese lugar habría abordado a una víctima, a quien empujó contra una pared y amenazó para exigirle dinero. Según la acusación, posteriormente extrajo una pistola calibre .380 y utilizó el arma como elemento contundente, golpeando a la víctima con la culata en el pómulo derecho y en la frente para sustraerle una tarjeta de débito.

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La secuencia continuó cuando habría obligado a la víctima a acompañarlo hasta un domicilio ubicado en Ameghino al 500. Una vez allí, ingresó al pasillo de la vivienda y efectuó múltiples disparos con el arma de fuego, orientados hacia el ingreso principal del inmueble, donde se encontraban cuatro personas.

Los disparos pusieron en peligro la integridad física de los ocupantes y moradores de la vivienda, aunque ninguno resultó herido.

Tras abandonar el lugar, el acusado habría sido reconocido por las víctimas, quienes comenzaron a perseguirlo. Al advertir que lo seguían, habría extraído nuevamente la pistola calibre .380 y efectuado múltiples detonaciones contra dos de los damnificados, con la intención de detener la persecución.

Sin embargo, dos de las víctimas continuaron siguiéndolo y una tercera se sumó. Frente a esa situación, el imputado habría vuelto a disparar contra las tres personas para impedir que continuaran persiguiéndolo.

En relación con este episodio, la Fiscalía también le atribuyó la portación de una pistola calibre .380.

Por otra parte, el fiscal Tassini le atribuyó un segundo episodio ocurrido el 11 de noviembre de 2026, aproximadamente a las 14.45, en inmediaciones de Lamadrid y pasaje Suárez, en Rosario.

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Según la investigación, el hombre se disponía a abordar un automóvil Citroën cuando fue divisado por personal de la Sección Capturas de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizaba tareas de patrullaje en su búsqueda.

Cuando los efectivos se identificaron y le comunicaron que pesaba sobre él una orden de detención, habría hecho caso omiso a las indicaciones policiales y protagonizado un forcejeo para resistirse e impedir que se concretara el procedimiento.

Finalmente, tras la intervención de varios agentes, lograron reducirlo y colocarle las esposas.

La acusación sostiene que, cuando el personal policial intentaba subirlo al móvil, el hombre amenazó de muerte a tres oficiales con la intención de generarles temor.

Luego de escuchar los argumentos de las partes, la jueza María Trinidad Chiabrera tuvo por formalizada la imputación contra J.C. y resolvió imponerle la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. De esta manera, el acusado permanecerá detenido mientras avanza el proceso judicial por los hechos que le atribuye la Fiscalía.