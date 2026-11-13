Dispararon contra una casa en barrio Grandoli: detuvieron a dos jóvenes y secuestraron dos armas

El sistema de Monitoreo de la Central 911 registró el operativo policial que permitió detener a dos jóvenes y secuestrar dos armas de fuego en el barrio Grandoli de Rosario. El procedimiento se inició durante la madrugada del jueves, luego de que se denunciaran disparos contra una vivienda ubicada en Ameghino al 0 bis. No se reportaron personas heridas.

Personal de la Policía de Acción Táctica (PAT) fue comisionado al domicilio tras recibir el alerta por detonaciones. Mientras los agentes realizaban las primeras actuaciones, testigos aportaron características de los presuntos autores y señalaron que se desplazaban por las inmediaciones del barrio.

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Con esa información, otros móviles policiales localizaron a los sospechosos en Lola Mora al 100 bis. Al advertir la presencia de los efectivos, ambos intentaron escapar a pie por el interior de los monoblocks del complejo habitacional Fonavi. El seguimiento se extendió hasta el sector de Sánchez de Thompson y Estévez, donde finalmente fueron alcanzados.

Los aprehendidos fueron identificados como un joven de 19 años y otro de 17. Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una pistola Bersa calibre 22, con su cargador y cinco cartuchos. El arma quedó bajo resguardo para las pericias correspondientes.

La intervención policial continuó horas más tarde. Cerca de las 8.30, una mujer alertó a la Central 911 sobre la presencia de un arma de fuego en el patio de su vivienda, también ubicada en Ameghino al 0 bis. Cuando llegaron, los agentes encontraron una pistola sobre un montículo de arena.

Se trataba de una Ballester Molina calibre 11,25 milímetros, que tenía un cargador con seis cartuchos intactos. Personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajó en el lugar y realizó el secuestro del arma para avanzar con las tareas periciales y determinar si también estuvo vinculada con el ataque.

Los dos jóvenes fueron trasladados a la Comisaría 16ª y quedaron a disposición de la Justicia. La investigación busca establecer las circunstancias del ataque contra la vivienda y determinar la posible relación entre las dos armas incautadas y las detonaciones denunciadas durante la madrugada.