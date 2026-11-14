FOTO: Día Mundial de la Diabetes: Claves para la Detección y Prevención de Complicaciones

La diabetes es una enfermedad crónica y metabólica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en sangre, resultado de una producción insuficiente de insulina o de una utilización ineficaz de esta hormona. La insulina, producida por el páncreas, es esencial para regular la glucemia.

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra este sábado, especialistas recalcan que la educación, el diagnóstico oportuno y el acceso a tecnologías de control son fundamentales para prevenir complicaciones que puedan afectar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad, según un informe recibido por la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo a datos proporcionados por la Federación Internacional de Diabetes (IDF, 2024), más de 589 millones de adultos viven con diabetes en el mundo, siendo el 90% de los diagnósticos de diabetes tipo 2. Se estima que para el año 2050, la cifra de personas afectadas podría superar los 853 millones.

En Argentina, la 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) muestra que la prevalencia de glucemia elevada o diabetes por autorreporte llega al 12,7% de la población adulta, evidenciando un aumento respecto a mediciones anteriores. Además, se constató que casi 4 de cada 10 personas con valores alterados no conocían su condición, lo que indica un preocupante subdiagnóstico.

El eje central: prevenir las complicaciones

La hiperglucemia sostenida o un diagnóstico tardío pueden acarrear riesgos serios que impactan negativamente en la expectativa y calidad de vida de los pacientes. Estudios epidemiológicos demuestran la alta probabilidad de que una persona con diabetes desarrolle complicaciones a lo largo de su vida:

Enfermedad cardiovascular y daño vascular: Entre el 30% y el 50% de los pacientes con diabetes experimentan eventos vasculares. Esta condición duplica el riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular (ACV) y enfermedad arterial obstructiva periférica.

Enfermedad renal crónica (nefropatía diabética): Afecta entre el 30% y el 40% de los pacientes y es la principal causa de ingreso a diálisis o necesidad de trasplante renal.

Retinopatía diabética: Más del 60% de los pacientes con diabetes tipo 2 y casi todos los que padecen diabetes tipo 1 durante más de 20 años presentan algún grado de daño en la retina, siendo la principal causa de ceguera no traumática en adultos.

Neuropatía diabética: Hasta un 50% de las personas con diabetes sufren daño en las fibras nerviosas sensitivas y autonómicas.

Pie diabético: Se estima que entre el 19% y el 34% de los pacientes desarrollará una úlcera en los pies a lo largo de su vida, con una probabilidad de recurrencia anual de hasta el 40%. Esta complicación es una de las principales causas de amputaciones no traumáticas a nivel mundial.

La Dra. Ailén Vaisman, médica del Servicio de Endocrinología, Metabolismo, Nutrición y Diabetes del Hospital Británico (M.N.168.685), resalta la relevancia de prevenir tanto las complicaciones agudas como las crónicas de la diabetes.

"Para alcanzar una meta glucémica óptima, es crucial que el paciente entienda la importancia de mantener hábitos de vida saludables, que incluyan ejercicio y una alimentación adecuada, junto con nuevos tratamientos para la obesidad", afirmó.

La especialista también enfatizó la necesidad de un seguimiento interdisciplinario y una prevención activa: "Es esencial realizar controles periódicos de manera integral, incluyendo evaluaciones con cardiología, oftalmología, nutrición y podología. Hago hincapié en la revisión periódica de los pies para detectar tempranamente neuropatías y educar sobre el calzado adecuado y la higiene", concluyó.