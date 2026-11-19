La intervención se realizó en Héctor Palacios al 3700, tras una investigación que detectó movimiento constante de personas. La fiscal Mercedes Banchio explicó cómo funcionaban los puntos de venta y confirmó que todavía no hay detenidos.

El Gobierno de Santa Fe derribó este jueves dos construcciones utilizadas como búnkeres de venta de drogas en Villa Oculta, en la zona de Héctor Palacios al 3700, en Rosario. Los inmuebles estaban ubicados en un terreno usurpado que pertenece al Estado provincial.

El secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, sostuvo que los lugares representaban un riesgo para los habitantes de la zona. “Estos puntos de venta tenían un alto tránsito de personas. No hay que confundir la precariedad del lugar con el daño que les producía a los vecinos”, afirmó.

Por su parte, la fiscal Mercedes Banchio detalló que la investigación incluyó denuncias de vecinos y registros con drones, que permitieron observar movimientos durante toda la jornada. En los allanamientos encontraron material utilizado para el fraccionamiento de estupefacientes. También describió las condiciones de las construcciones, que no tenían agua potable, electricidad ni gas. Según explicó, las personas permanecían poco tiempo en esos espacios.

Con estos procedimientos, ya son 95 los inmuebles inactivados en Rosario, 107 en el departamento y 157 en toda la provincia desde la implementación de la Ley de Microtráfico, a principios de 2024. La fiscal aclaró que la investigación continúa y que, por el momento, no hay personas detenidas.