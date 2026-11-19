La Policía de la Ciudad llevó a cabo la demolición de un búnker narco en la Villa 31, ubicada en el barrio de Retiro, Buenos Aires. Este lugar, a pesar de haber sido cerrado previamente, continuaba operando como refugio para delincuentes. En el transcurso del procedimiento, las autoridades detuvieron a dos individuos que poseían drogas.

De acuerdo a un informe de la Agencia Noticias Argentinas, la intervención se produjo tras recibir una denuncia que alertaba sobre la reactivación de actividades en una vivienda situada en la calle Flor de Otoño 424. Ante esta situación, los efectivos realizaron un allanamiento, que culminó con la detención de dos personas y la decisión de demoler la estructura del búnker.

"La mejor manera de que una sociedad progrese y tenga libertad es con orden. Porque si no siempre gana el prepotente y el violento. Y eso tiene que ocurrir en cada metro cuadrado de la Ciudad. En Belgrano, Palermo, Flores, en Parque Chacabuco, La Boca, en la Villa 31 o en cada una de las villas de Buenos Aires: donde haya un delincuente lo vamos a ir a buscar", expresó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Además, el Gobierno de la Ciudad está implementando operativos de saturación en villas y barrios populares bajo el nombre de "Tormenta Negra", con el objetivo de combatir el delito, que ha alcanzado niveles mínimos históricos en el distrito. El narcomenudeo es una de las principales causas de violencia interna, y estas acciones buscan no solo secuestrar drogas y armas, sino también mejorar el espacio público, retirar vehículos abandonados y regular comercios y construcciones irregulares.

"Algunos critican los operativos en las villas y nosotros les contestamos con hechos. De 2024 a la fecha bajaron un 70% los asesinatos en las villas. Es un número descomunal. Yo defiendo la vida y no voy a pedir permiso ni perdón por cuidar a los porteños. Porque esa es mi tarea y voy a seguir haciéndola en cada rincón de la ciudad de Buenos Aires", agregó Jorge Macri.

El Gobierno porteño ha recuperado 1.039 propiedades que estaban usurpadas, devolviéndolas a sus legítimos dueños, lo que representa más de 500 millones de dólares. En los barrios, estas propiedades ocupadas suelen ser puntos de venta de drogas y otros delitos. Gracias a estos operativos, se ha observado una disminución del delito en las áreas con mayor intervención, como Balvanera (Once) y Constitución.

Las acciones se complementan con un despliegue policial en centros de trasbordo y medios de transporte, así como con el desalojo de manteros del espacio público. Asimismo, los llamados "trapitos" que extorsionan a los automovilistas para cobrar por estacionamiento enfrentan sanciones que incluyen días de prisión.