La diputada nacional Gisela Scaglia explicó en Cadena 3 por qué el bloque que preside decidió no dar quórum en la sesión especial del miércoles. “Es una cuestión productiva. Hace mucho tiempo que venimos reclamando que se incorpore el tratamiento de la Ley de Biocombustibles”, dijo. “Es muy difícil seguir acompañando temas que de nada le importan a la gente”, advirtió, al cuestionar que los proyectos destinados a generar empleo e ingresos no tengan prioridad en el temario legislativo.

La convocatoria impulsada por La Libertad Avanza reunió a 126 diputados, tres menos de los necesarios para abrir el debate. En el temario estaban el proyecto conocido como Ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Consultada por Malvinas, Scaglia respondió: “Hay mil temas que nada tienen que ver con la soberanía”.

Sobre el proyecto de biocombustibles, la legisladora santafesina sostuvo: “Es una herramienta que si la votamos, automáticamente genera la puesta en marcha de plantas en Santa Fe y activa inversiones. El impacto es en ocho provincias”.

“Venimos trabajando hace dos años buscando consensos, generando diálogo entre ocho provincias”, agregó. También se refirió a la reacción del oficialismo: “El Gobierno no puede enojarse. Si se produce más, se ayuda a Argentina”.

Scaglia contó que habló con los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, y atribuyó a los legisladores la decisión sobre el quórum. “Hablamos mucho con los gobernadores, pero fue una decisión de los diputados. Sería dificilísimo si a todo hay que preguntárselo a alguien que no está en el día a día del Congreso. A la agenda de temas sí la consensuamos”. “Somos un bloque que defiende la producción y está en contra del populismo”, afirmó.

Y sobre cómo sigue la negociación, marcó: “Ya hemos vuelto a hablar. Espero que la semana próxima podamos tener un diálogo de cómo se va a consensuar una sesión que va a ser muy larga, pero que tiene que tener en el corazón de la sesión los temas que nosotros estamos planteando”.

Entrevista de Hernán Funes.