Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de broken clouds, con una temperatura actual de 25°. La sensación térmica es de 25°, y la humedad se encuentra en un 67%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 1008 hPa.

El clima hoy jueves 19 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 26°. Las condiciones del viento, la humedad y la visibilidad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo que se mantendrá parcialmente nublado a lo largo del día. No se esperan precipitaciones significativas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán variaciones en las temperaturas y condiciones de lluvia. Para el viernes 20 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 34°, con probabilidad de light rain. El sábado 21 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 30°, también con light rain. El domingo 22 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 28°, con light rain nuevamente. Para el lunes 23 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 27°, con light rain. Finalmente, el martes 24 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 31°, con moderate rain.