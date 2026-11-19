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El número de sorteo 5524 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el jueves 19 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 8942, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Zapatillas).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8942

2° 5551

3° 8076

4° 0093

5° 0609

6° 1214

7° 1392

8° 8415

9° 5579

10° 1869

11° 1435

12° 4036

13° 8326

14° 7276

15° 1651

16° 2019

17° 1770

18° 6999

19° 9220

20° 1615