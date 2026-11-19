Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 19 de noviembre.
El sorteo número 5524 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el jueves 19 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 8942, correspondiente a "A primera (Zapatillas)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 5524 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el jueves 19 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 8942, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Zapatillas).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8942
2° 5551
3° 8076
4° 0093
5° 0609
6° 1214
7° 1392
8° 8415
9° 5579
10° 1869
11° 1435
12° 4036
13° 8326
14° 7276
15° 1651
16° 2019
17° 1770
18° 6999
19° 9220
20° 1615
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5524 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 19 de noviembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8942.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Zapatillas)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.