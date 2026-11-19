La Sala 2 de Casación redujo de 16 años y 8 meses a 14 años la pena contra José Alperovich por abuso sexual contra su sobrina, aunque ratificó la condena dictada en agosto de 2024. La resolución se conoció en un fallo dividido y volvió a poner en el centro del debate judicial el alcance de las decisiones sobre condenados con alto poder político y las condiciones de detención.

Los votos y la discusión en Casación

El pronunciamiento expuso posturas encontradas dentro del tribunal. El juez Daniel Morín encabezó el planteo inicial y sostuvo que correspondía hacer lugar al recurso de casación, anular la condena, apartar al juez Juan Ramos Padilla —quien encabezó el debate en el que se lo condenó— y realizar un nuevo juicio.

Los camaristas Horacio Díaz y Eugenio Sarrabayrouse (mencionados en el intercambio radial como Horacio Díaz y Eugenio Zarrabairuz) refutaron esos puntos y conformaron la mayoría que ratificó la existencia de los hechos y la responsabilidad penal, aunque coincidieron en reducir el monto de la pena a 14 años.

Uno de los ejes del fallo fue el uso de la perspectiva de género durante el proceso:

Postura de Morín: advirtió que el abordaje con perspectiva de género no puede convertirse en un atajo retórico ante un eventual déficit probatorio ni implicar una presunción de veracidad de la acusación, manteniendo la presunción de inocencia como regla.

Postura de la mayoría: avaló la aplicación de la perspectiva de género en el debate y ratificó que los abusos ocurrieron.

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La reacción de la víctima

Tras conocerse la resolución, la víctima difundió un comunicado a través de su vocera en el que valoró el fallo pese a la rebaja en el cómputo de años. Señaló que la instancia la "reafirma y dignifica", remarcó que la revisión de otros jueces y la confirmación de la condena aportan a su reparación y resumió su postura: más allá de la reducción, lo central es que la condena fue ratificada y se volvió a creer en su testimonio.

Condiciones de detención y contexto del caso

El caso volvió a generar cuestionamientos sobre el trato judicial hacia figuras de peso institucional. Alperovich había sido condenado originalmente el 24 de agosto de 2024 por abuso sexual simple reiterado —en un expediente iniciado en 2019— en un contexto de marcada asimetría de poder entre el exgobernador y exsenador tucumano y su sobrina.

Tras pasar por Ezeiza, obtuvo el traslado a prisión domiciliaria por motivos de salud —luego de una intervención en la columna— y cumple la medida en un edificio de Puerto Madero, en uno de los departamentos donde ocurrieron los hechos denunciados, donde reside junto a Mariana Nannis / Mariana Lamira (mencionada al aire como Mariana Lamira), tras separarse y casarse luego de la sentencia inicial. En el análisis periodístico se contrastó ese régimen de detención con el que reciben otros condenados por delitos sexuales en cárceles comunes, como el complejo de Bouwer o distintas unidades del país.