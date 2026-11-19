Recibir invitados puede ser un desafío, y la lista de tareas suele ser extensa. Según datos recientes de Roborock, los anfitriones dedican más de 20 horas a la limpieza antes de un solo evento, lo que equivale a aproximadamente dos días y medio de trabajo. Con tantas tareas por delante, es importante saber qué se puede omitir para ahorrar tiempo y energía.

Uno de los trabajos que se puede evitar es la limpieza profunda del horno. A menos que el horno esté tan sucio que produzca humo o malos olores al cocinar, no es necesario limpiarlo a fondo antes de recibir. La profesional de limpieza Rhonda Leon, fundadora de Neat and Repeat Cleaning, advierte que "si limpias el horno el día anterior, tu esfuerzo habrá sido en vano, ya que estarás cocinando y es probable que caigan derrames". Además, recomienda no usar el ciclo de autolimpieza, ya que genera mucho calor y humo, dejando un olor a comida quemada en el hogar.

Otro aspecto que se puede dejar de lado es la limpieza de ventanas. Este trabajo puede ser laborioso y, generalmente, no impacta en la experiencia de los invitados. Según Robin Murphy, fundadora de Who Likes It Dirty?, "la gente se fija en la habitación en la que está, la mesa donde come y el baño que utiliza, pero no está prestando atención a las ventanas". Se sugiere hacer una limpieza rápida de manchas o huellas dactilares en las áreas donde los invitados pasarán más tiempo, pero dejar la limpieza de ventanas para otro momento.

Asimismo, la limpieza de alfombras y sillones puede esperar. Aunque parece buena idea limpiar a fondo antes de un evento, Leon aconseja dejar esta tarea para después de que se vayan los invitados. "Tuve un cliente que limpió sus alfombras justo antes de una fiesta y lucían hermosas. Durante la fiesta, un invitado derramó salsa de arándano y refresco oscuro, y tuvo que limpiar la alfombra nuevamente la semana siguiente", comenta. Con los invitados caminando y comiendo, es más sensato esperar para limpiar las alfombras.

Finalmente, la organización de alacenas y closets es otra tarea que puede esperar. La llegada de visitas puede hacer que deseemos organizar todo, pero Murphy sugiere que es mejor concentrarse en lo esencial. "Organizar no es lo mismo que limpiar, y la mayoría de estos proyectos no harán diferencia para los invitados. Asegúrate de que haya espacio para los abrigos de los invitados, que el baño tenga lo necesario y que puedas encontrar lo que buscas en la cocina. Más allá de eso, deja la organización para otro día".