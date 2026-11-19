Martín sufrió el robo de su bicicleta durante un ingreso de delincuentes a una cochera de Zeballos 1565, entre Presidente Roca y Paraguay, en Rosario. El hecho ocurrió el viernes cerca de las 22.40, cuando cuatro jóvenes entraron al estacionamiento y se llevaron varios rodados. El hombre inició una búsqueda para recuperar una bicicleta que utiliza tanto para trasladarse como para entrenar.

“Cuatro jóvenes ingresaron a la cochera donde yo tenía mi bicicleta guardada y se llevaron varias bicis. Entre las que se llevaron estaba la mía”, contó Martín en diálogo con Cadena 3 Rosario.

El damnificado explicó por qué necesita recuperar el rodado y el vínculo que tiene con él. “Además de ser un medio de transporte, es una herramienta de entrenamiento. Es una bici a la que le tengo mucho cariño, más allá del valor material que puede llegar a tener. Tiene un valor sentimental muy grande para mí”, expresó.

También recordó el esfuerzo familiar que implicó conseguirla: “Es una bici que costó mucho conseguir, que mi familia pudo adquirir con mucho esfuerzo. Por eso estoy haciendo todo lo que estoy haciendo, porque realmente la quiero recuperar y es una herramienta muy importante para mí”.

La bicicleta es marca Taleb, negra con detalles dorados y de formato doble, aunque de dimensiones más reducidas que una tradicional tipo tándem. Martín pidió colaboración para encontrarla y señaló que los responsables de la cochera ya se comunicaron con él para interiorizarse sobre lo ocurrido.

Informe de Fernando Carrafiello.