Un hombre ciego sufrió el robo de su bicicleta doble en Rosario: "La quiero recuperar"
El hecho ocurrió el viernes por la noche en una cochera de Zeballos al 1500. Cuatro jóvenes ingresaron al lugar y se llevaron varios rodados. Martín la utiliza para trasladarse y entrenar.
19/11/2026 | 11:29Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La bicicleta robada.
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Cadena 3 Rosario
Martín sufrió el robo de su bicicleta durante un ingreso de delincuentes a una cochera de Zeballos 1565, entre Presidente Roca y Paraguay, en Rosario. El hecho ocurrió el viernes cerca de las 22.40, cuando cuatro jóvenes entraron al estacionamiento y se llevaron varios rodados. El hombre inició una búsqueda para recuperar una bicicleta que utiliza tanto para trasladarse como para entrenar.
“Cuatro jóvenes ingresaron a la cochera donde yo tenía mi bicicleta guardada y se llevaron varias bicis. Entre las que se llevaron estaba la mía”, contó Martín en diálogo con Cadena 3 Rosario.
El damnificado explicó por qué necesita recuperar el rodado y el vínculo que tiene con él. “Además de ser un medio de transporte, es una herramienta de entrenamiento. Es una bici a la que le tengo mucho cariño, más allá del valor material que puede llegar a tener. Tiene un valor sentimental muy grande para mí”, expresó.
También recordó el esfuerzo familiar que implicó conseguirla: “Es una bici que costó mucho conseguir, que mi familia pudo adquirir con mucho esfuerzo. Por eso estoy haciendo todo lo que estoy haciendo, porque realmente la quiero recuperar y es una herramienta muy importante para mí”.
La bicicleta es marca Taleb, negra con detalles dorados y de formato doble, aunque de dimensiones más reducidas que una tradicional tipo tándem. Martín pidió colaboración para encontrarla y señaló que los responsables de la cochera ya se comunicaron con él para interiorizarse sobre lo ocurrido.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un robo de bicicletas en una cochera de Rosario.
¿Quién es la víctima? Martín, quien perdió su bicicleta durante el incidente.
¿Cuándo sucedió? El viernes a las 22.40.
¿Dónde ocurrió el robo? En una cochera ubicada en Zeballos 1565, entre Presidente Roca y Paraguay.
¿Por qué es importante la bicicleta para Martín? Es su medio de transporte y herramienta de entrenamiento, con un gran valor sentimental.