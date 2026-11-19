Matías Olivero Vila, abogado, contador y presidente de la ONG Lógica, explicó que el país encabeza un relevamiento internacional sobre la carga tributaria aplicada al financiamiento. Cuestionó especialmente Ingresos Brutos y las tasas municipales, y advirtió que el esquema impositivo encarece el crédito y desalienta el consumo y la actividad económica.

Argentina registra la mayor carga impositiva sobre los préstamos personales entre los 30 países analizados en un estudio internacional realizado por la consultora BDO. Según explicó Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica, por cada $1.000 que una entidad bancaria recibe en concepto de intereses, el deudor termina pagando alrededor de $400 adicionales en impuestos. “De cada $1.400 que paga un deudor en Argentina, $1.000 van a parar al banco y $400 se pagan en concepto de esos cuatro impuestos específicos”, precisó en diálogo con Cadena 3 Rosario.

El relevamiento tomó como referencia préstamos personales para individuos y contempló países de Sudamérica y del G20, que representan aproximadamente el 84% del producto bruto mundial. Los tributos considerados son el IVA, Ingresos Brutos, las tasas municipales y el impuesto de sellos. Para Olivero Vila, el resultado expone una particularidad del sistema argentino: “Tenemos los impuestos más altos del mundo, en este caso específicamente sobre la actividad bancaria”.

El titular de Lógica puso especial énfasis en Ingresos Brutos, un tributo provincial que, según explicó, tiene características excepcionales en comparación con otros países. “Es un impuesto que prácticamente no existe en el mundo. Se aplica a lo largo de toda la cadena, sobre la facturación, sin importar el valor agregado y sin importar las ganancias”, cuestionó. También recordó que originalmente, en el sector financiero, se aplicaba sobre la diferencia entre los intereses cobrados y los pagados por los bancos, pero que en 2004 la Ciudad de Buenos Aires amplió la base imponible a la totalidad de los intereses.

A ese esquema se suman las alícuotas provinciales y las tasas municipales. Olivero Vila señaló que dos tercios de las provincias argentinas aplican Ingresos Brutos sobre los intereses, con porcentajes que pueden alcanzar el 8% o el 9%. Además, mencionó que algunos municipios incorporaron sus propios gravámenes, con alícuotas del 7,5% en ciudades como Córdoba y La Plata. “Primero aplicamos un IVA sobre intereses que 23 países de los 30 no aplican. Además, le aplicamos Ingresos Brutos y, encima de todo eso, levantaron la mano los intendentes diciendo: ‘Yo también’”, describió.

Frente al argumento de que provincias y municipios necesitan recursos para sostener servicios esenciales, el especialista sostuvo que el problema también alcanza al impuesto nacional. “El IVA nacional tampoco corresponde sobre los intereses. Está mal conceptualmente”, afirmó. Explicó que, de los 30 países estudiados, 20 no aplican ninguno de esos cuatro impuestos sobre el financiamiento y que, en esos casos, la recaudación se concentra en los impuestos que corresponden a la compra del bien o servicio adquirido con el crédito. “Se alienta el financiamiento y se cobra en el lugar donde corresponde, que es la compra del producto o del servicio”, sostuvo.

Para ilustrar las consecuencias de este modelo, Olivero Vila comparó el nivel de crédito destinado a los hogares en Argentina y Chile. Según los datos que mencionó, los préstamos a individuos representan alrededor del 5% del PBI argentino, mientras que en Chile alcanzan el 45%. “La relación en Chile es nueve veces la de Argentina”, remarcó. Y describió que buena parte del escaso financiamiento local termina asociado a tarjetas de crédito, compras de supermercado o deudas acumuladas, mientras que en el país vecino existe un acceso mucho más extendido a préstamos para adquirir vehículos, motocicletas o ampliar viviendas.

El impacto tributario, advirtió, no se limita a los consumidores particulares, sino que también afecta a las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, cuestionó el impuesto al débito y crédito bancario, que también fue incluido en el análisis de BDO. “Tenemos solamente tres países que aplican impuesto al débito y crédito, y nosotros tenemos 240 veces la alícuota del tercero”, afirmó. Como ejemplo, indicó que Perú aplica una alícuota de 0,005%, frente al 1,2% que se cobra en Argentina, una diferencia que, según señaló, perjudica especialmente a las pymes.

Desde la ONG Lógica reclaman una revisión de los tributos que gravan el financiamiento y plantean que una reducción de esa carga podría contribuir a reactivar el consumo y la actividad económica. “Estamos pegando este grito en el cielo de lo equivocado que estamos aplicando semejante peso y cantidad de impuestos de los tres niveles de gobierno en algo que el mundo alienta”, expresó Olivero Vila. Para el especialista, facilitar el acceso al crédito permitiría impulsar la compra de bienes, la inversión y proyectos familiares que hoy encuentran obstáculos por el costo del financiamiento.

Finalmente, el presidente de Lógica consideró que una primera medida debería ser revisar la aplicación del IVA sobre los intereses de los préstamos. Explicó que la tasa de un crédito puede incluir una parte destinada a cubrir la inflación y otra correspondiente al interés real, por lo que aplicar IVA sobre todo ese componente resulta, a su entender, contradictorio. “Qué ridículo que en el componente de una tasa, por ejemplo, el 40%, siete sea el interés puro y 33 sea la inflación”, planteó. Y concluyó que el sistema termina castigando el financiamiento y trasladando a los ciudadanos el costo de las distorsiones económicas.

Entrevista de Hernán Funes.