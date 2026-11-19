Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 25°. La sensación térmica es de 25°, con una humedad del 43%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se encuentra en 1010 hPa.

El clima hoy jueves 19 de noviembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 17° y una máxima de 29°. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes en el transcurso del día. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y se espera que los vientos continúen siendo suaves, contribuyendo a un clima agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el viernes 20 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 24°, con probabilidad de lluvias ligeras. El sábado 21 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 18° y 30°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 22 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 26°, con cielo despejado. Para el lunes 23 de noviembre, se pronostica una mínima de 18° y una máxima de 29°, con lluvias moderadas. Finalmente, el martes 24 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 25°, con lluvias ligeras esperadas.