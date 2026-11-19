FOTO: Colapinto con C3M y el libro de Oreste Berta, que el de Alpine agradeció mucho

Un maravilloso primer día en el paddock del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 nos permitió entregarle un obsequio especial a Franco Colapinto, el libro de Oreste Berta firmado y enviado especialmente por el 'Mago de Alta Gracia' para nuestra promesa en la máxima categoría.

Llegamos aquí después de cubrir la Baja 1000 en México, ya cambiamos por el 'chip' de pista y estuvimos desde temprano en el 'Strip' esperando el momento indicado de abordar a Franco.

Oreste le dedicó especialmente un ejemplar de su libro a Colapinto y C3M se lo trajo a Las Vegas para entregarlo

Mientras, las estrellas de la F1 iban ingresando y la guardia periodística los escoltaba celosamente con cámaras y células por los andariveles que debían recorrer hasta los 'hospitalities' de sus respectivos 'teams'.

El momento indicado fue cerca de las 4 de la tarde, cuando se armó un set para la entrevista con nuestra habitual corresponsal Guillermina Cardoso. Y Franco llegó, saludó a unos amigos de Pilar que lo esperaban, se preparaba para grabar la primera nota, cuando nuestro amigo colega Juan Fossaroli le indicó de dónde veníamos y qué traíamos.

"Querido Franco, espero que te guste mi libro y que sigas trayendo éxitos para la Argentina. Con afecto, Oreste", dice la dedicatoria del 'Mago' en el libro que le envió a Colapinto.

"¿El libro de Oreste? Una figura de nuestro país del tamaño de Fangio o de Reutemann", le dice a su jefe de prensa.

"Sí -le respondo-, lo firmo especialmente para vos y me pidió que te lo traiga".

"Qué bueno, lo voy a leer... ¿Cómo está, Oreste?", pregunta Colapinto.

"Está muy bien -respondo- y estará muy contento que lo leas".

Acto seguido, nos tomamos una foto y el argentino que nos devolvió la F1 sigue con la agenda de prensa que es su tarea del día.

La guardia de los medios internacionales aguardando el ingreso de las estrellas de la F1 en el 'Strip' de Las Vegas

Un lindo momento. Pude notar en su cara la alegría y el agradecimiento por el presente. Franco es un joven cariñoso, amable y muy orgulloso de llevar a flor de piel los sentimientos y la historia del automovilismo que representa.

Estaremos cerca suyo, este fin de semana, esperando que sea otra de las excelentes actuaciones que nos viene mostrando. Quedan tres carreras y dará todo para llevarse lo mejor de ellas.

Cadena 3 Motor, con Marcelo Cammisa desde Las Vegas, Nevada, EE.UU.