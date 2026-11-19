FOTO: Condena para la esposa de "La Hiena Humana" y guardiacárceles tras fuga que resultó en un asesinato

Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- La Cámara Octava del Crimen de la provincia de Córdoba condenó a la esposa de Roberto José Carmona, más conocido como "La Hiena Humana", y a seis guardiacárceles por la fuga en diciembre de 2022 que terminó con el asesinato del taxista Javier Bocalón.

El veredicto fue definido en las últimas horas tras el dictamen del jurado popular que halló culpable a los siete acusados por su responsabilidad en el escape en el que se cometió un crimen, hecho por el que Carmona fue condenado en mayo de 2024.

Los agentes fueron condenados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y favorecimiento de evasión culposa, por lo que recibieron penas de hasta tres años y seis de prisión.

José Penayo es el único de los penitenciarios que quedó detenido de forma inmediata, mientras que Liber Omar Salinas, Walter Gustavo Gómez, Jorge Antonio Sánchez, David Rubén Bravo y Leandro Omar González se les determinó la pena de ejecución condicional.

Ángela Etudie, esposa de Carmona, fue condenada a tres años de cárcel por su participación en los hechos, destaca el medio El DoceTv. En su caso, la pena se hará efectiva una vez que el fallo quede firme y podría cumplirse bajo la modalidad domiciliaria.

Caso

En mayo de 2024 "La Hiena Humana" fue condenado por el homicidio criminis causa calificado por alevosía del taxista cuando pretendía escapar en una visita a su ex pareja en Córdoba.

El asesinato sucedió el 13 de diciembre de 2022 cuando el acusado se fugaba de la Policía, por lo que se subió a un taxi, el cual era conducido por Bocalón. En su declaración dio detalles del plan macabro: "Me dio un vaso con agua y ahí le mentí diciendo que había que buscar a una prima. Era mentira, no existía".

Mientras esperaban a la supuesta pasajera, atacó por detrás a la víctima: "Lo abracé, le puse la cuchilla en el cogote. Le entré un poco y le dije: ‘bajate porque te mato’. Él me dijo: ‘No me robes la herramienta de trabajo’ y yo le empecé a dar no sé cuántas puñaladas".

Carmona ya estaba en prisión por otros tres asesinatos. El primer caso fue en 1986 cuando abusó y mató a la adolescente Gabriela Ceppi. El segundo lo cometió en 1994 dentro de la cárcel donde asesinó de una puñalada al preso Héctor Vicente Bolea.

Ante el homicidio cometido y sus reiterados conflictos con otros internos, se decidió trasladarlo a otra provincia y fue alojado en el complejo penitenciario de Resistencia, en Chaco, donde en 1997 mató a otro detenido, Demetrio Pérez Araujo.