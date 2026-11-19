Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 24°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 24°. La humedad se encuentra en un 78%, lo que genera una atmósfera bastante pesada. La visibilidad es de 7000 metros y el viento sopla a 3.6 m/s desde el sureste (110°). La presión atmosférica es de 1011 hPa.

El clima hoy jueves 19 de noviembre

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo que seguirá cubierto. No se anticipan precipitaciones significativas para el día de hoy.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán cambios en el clima. Para el viernes 20 de noviembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 31° con lluvias ligeras. El sábado 21 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 21° y 27° con lluvias moderadas. El domingo 22 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 22°, también con lluvias moderadas. Para el lunes 23 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 26° con lluvias ligeras. Finalmente, el martes 24 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 26°, con lluvias ligeras.