FOTO: Villa Gesell: un intento de robo inédito en una joyería con un ladrón disfrazado de mujer

Buenos Aires, 19 noviembre (NA) – Un intento de robo inusual en Villa Gesell fue captado por las cámaras de seguridad de una joyería, donde un delincuente ingresó disfrazado de mujer con la intención de cometer el ilícito. Sin embargo, el plan fue frustrado debido a un forcejeo con la empleada, quien se opuso a la acción delictiva. El ladrón logró huir en una camioneta que había sido robada en Mar del Plata.

El incidente tuvo lugar en una joyería ubicada en el centro de la ciudad balnearia, en la avenida 3, entre los paseos 105 y 106. Sin previo aviso, el individuo, vestido de mujer, saltó el mostrador y se abalanzó sobre la empleada, iniciando un forcejeo.

Gracias a la resistencia de la víctima, el delincuente optó por escapar sin llevarse nada en una camioneta Peugeot Expert gris, que tenía un pedido de secuestro activo por robo. Esta camioneta circulaba con una patente correspondiente a otro vehículo registrado en Mar del Plata, según informó el medio 0223.

Tras la denuncia y los primeros análisis, se determinó que el vehículo había ingresado a la ciudad la tarde anterior y que el acusado contaba con cómplices en su operación. Asimismo, se confirmó que la camioneta fue encontrada horas más tarde, abandonada, en el cruce de Paseo 118 y Avenida 14. Hasta el momento, no hay novedades sobre el paradero de los delincuentes.