Buenos Aires, 18 de noviembre (NA) -- El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, se alista para el Gran Premio de Las Vegas. En el marco de un "media day" previo a la actividad en la "Ciudad del Pecado", el corredor brindó detalles sobre el nuevo Alpine para la temporada 2027 y lo que se espera de la carrera en el circuito urbano, donde se anticipan temperaturas frías, oscilando entre 4 y 6°C, lo que podría complicar el rendimiento de los neumáticos.

Durante la jornada, Colapinto destacó que Las Vegas presenta un entorno único y compartió sus impresiones sobre el monoplaza del próximo año, basado en su experiencia en el simulador de Alpine. "Probamos algunas cosas. Creo que es muy difícil decir cuánto vamos a mejorar en comparación con los demás. Siempre es una incógnita. Quizá nosotros demos un paso muy grande, pero tal vez los demás den uno todavía mayor. Así que realmente no sabés qué tan grande es el paso que está dando cada uno", comentó en respuesta a una consulta del medio Motorsport.

El piloto de Pilar se mostró optimista acerca de la próxima temporada en la máxima categoría del automovilismo. "Creo que, en el primer año de un reglamento, normalmente el salto es bastante grande", afirmó. "Encontrás muchas cosas, solucionás muchos problemas que antes se habían corregido de alguna manera con actualizaciones, pero que podés solucionar adecuadamente (al año siguiente) con un paquete diferente y demás. Así que tengo muchas ganas de que llegue. Creo que va a ser un buen auto y espero que nos permita volver a la pelea y estar más cerca de los primeros puestos", agregó.

Al ser consultado sobre las bajas temperaturas que se prevén para la pista estadounidense, donde se llevará a cabo la 21ª fecha del Mundial de F1, Colapinto expresó: "Es un circuito diferente, muy particular, creo, en comparación con el resto del año". "Es una carrera bastante singular en general. Los factores, el clima, la manera en que está hecho el circuito, el asfalto. Todo es diferente a lo que estás acostumbrado durante el año. Así que es como empezar desde cero. Y eso a veces es bueno para ver cómo reaccionan los otros autos y qué equipo consigue entenderlo primero", añadió.

"Normalmente nos quejamos del calor, así que un poco de frío probablemente no venga mal. Pero va a hacer mucho frío. Y creo que estos autos, y también estos neumáticos, son realmente sensibles cuando están por debajo de la temperatura adecuada y del rango objetivo", comentó el piloto argentino, quien este fin de semana buscará sumar puntos con la escudería francesa, actualmente situada a 45 puntos de Racing Bulls en la lucha por el quinto puesto del campeonato de constructores.

"Creo que, por parte del equipo, todos han estado haciendo un esfuerzo muy grande y trabajando muy duro este año en todas las áreas. Es realmente importante seguir sumando puntos y seguir dando lo mejor de nosotros. Aunque ahora parezca más complicado, nunca es imposible. Vamos a intentarlo hasta el final. Por supuesto, va a ser muy complicado. Pero nuestro objetivo es seguir construyendo el equipo, seguir impulsándolo hacia adelante y seguir motivando a todos", indicó.

Finalmente, cerró: "Y también concentrarnos en el año que viene. Va a ser un tramo final largo, con un par de carreras en tres semanas consecutivas. Vamos a intentar dar lo mejor de nosotros para seguir sumando puntos y conseguir algunos buenos resultados que nos permitan terminar la temporada con mucha motivación de cara a 2027".