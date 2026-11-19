La Fiscalía confirmó este jueves la identidad de la primera víctima fatal de la explosión ocurrida hace casi una semana en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Lanús. Se trata de Marcelo García, de 47 años, quien al igual que el segundo fallecido confirmado durante la madrugada era operario de Metrogas.

La información fue ratificada por el entorno familiar de García a la agencia Noticias Argentinas, luego de que las autoridades judiciales recibieran los resultados del cotejo de ADN realizado sobre el cuerpo hallado en el lugar del siniestro. Tras obtener la confirmación científica, la Fiscalía se comunicó con los allegados del trabajador, quien era buscado intensamente desde el momento del estallido.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Su rol en el lugar y la investigación judicial

De acuerdo con lo señalado previamente por su entorno a NA, García cumplía tareas técnicas específicas al momento de producirse la explosión y no manejaba maquinaria pesada en el sector:

Función asignada: "No operaba una máquina de perforación", sino que "hacía las mediciones correspondientes" en la zona de trabajo.

Reconstrucción de los hechos: allegados indicaron que existen versiones que señalan que el trabajador "ayudó a evacuar a las personas" antes del desenlace fatal, un extremo que la Fiscalía busca corroborar mediante el análisis de las cámaras de seguridad del área.

Dos víctimas fatales de la misma empresa

La confirmación de la identidad de García —padre de dos niños, de 6 y 8 años— generó profunda consternación y elevó a dos la cifra de trabajadores de Metrogas fallecidos por el hecho.

Su deceso se suma al de otro operario de la firma que murió este jueves por la madrugada, tras haber permanecido internado en grave estado desde el día de la explosión.