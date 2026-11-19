La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a Héctor S., de 46 años, expareja de la influencer de Roldán María Florencia Ferre, quien había denunciado públicamente un violento episodio de violencia de género. El procedimiento fue realizado este miércoles por personal del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Rosario, luego de que el hombre se presentara espontáneamente en una dependencia policial.

El caso tomó estado público el martes, cuando Ferre difundió un video en sus redes sociales en el que mostró las lesiones en su rostro y relató lo ocurrido. Según su denuncia, el episodio comenzó cuando aceptó encontrarse con su expareja para conversar, después de aproximadamente un mes de separación. Sin embargo, el hombre la habría obligado a subir a su camioneta Chevrolet S10 y comenzó a conducir por la Ruta Nacional 9 mientras le exigía revisar su teléfono celular.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, durante el recorrido intentó escapar del vehículo a la altura de Punta Chacra, pero fue alcanzada por el hombre, quien la habría tomado del pelo, arrojado al suelo y golpeado antes de obligarla a regresar a la camioneta. El trayecto continuó hacia Carcarañá y Casilda, donde, según contó, su expareja realizó una peligrosa maniobra frente a un camión. Cuando intentó quitarle las llaves y controlar el volante, recibió una trompada en el rostro. También denunció que la amenazó con una maza.

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La denuncia había sido radicada el martes en la Comisaría 23.ª de Funes y dio origen a una investigación por lesiones y amenazas, con intervención de la Unidad Especializada en Violencias de Género del Ministerio Público de la Acusación de Rosario. Además, la influencer había difundido otra presentación realizada por su hijo de 18 años, quien denunció que el mismo hombre intentó atropellarlo con su camioneta cuando fue a pedirle explicaciones a su domicilio, en Funes.

Tras la presentación espontánea del sospechoso este miércoles, la Policía consultó al fiscal Martín Sanguinetti, quien dispuso su detención. La medida fue concretada por los investigadores y Héctor S. quedó alojado en el Área de Género Rosario, a disposición de la Fiscalía interviniente. La causa continúa en investigación.