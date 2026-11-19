Cuando en la conversación pública aparece la expresión "tormentón de hielo", suele asociarse de inmediato con la idea de una nevada intensa o de un episodio extremo congelante. Sin embargo, el uso coloquial del término no siempre guarda relación con una tormenta de hielo en sentido técnico.

En muchos casos, la frase se emplea para describir el avance de un frente frío acompañado por tormentas, ráfagas o posible caída de granizo, seguido por un descenso marcado de la temperatura.

Para interpretar el alcance real de estos anuncios en Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA), conviene distinguir los conceptos meteorológicos involucrados y remitirse a la información oficial vigente.

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Qué es una tormenta de hielo en meteorología

Desde el punto de vista meteorológico, una tormenta de hielo se vincula principalmente con la lluvia engelante. Este fenómeno ocurre cuando gotas de lluvia caen en estado líquido, atraviesan una capa de aire frío cercana a la superficie y se congelan al entrar en contacto con objetos o suelos cuya temperatura está bajo cero.

Como resultado, se forma una capa o película de hielo —también denominada glaseado— sobre calles, veredas, árboles, vehículos y tendidos aéreos. En definiciones técnicas internacionales, se suele considerar que un evento de este tipo implica una acumulación de hielo de alrededor de 6,35 milímetros o más sobre superficies expuestas.

Cuando se produce una acumulación significativa de glaseado, el peso adicional puede provocar la rotura de ramas y daños en cables o estructuras. Si el episodio coincide con viento, el riesgo de cortes de energía y complicaciones en la circulación aumenta, además de elevarse la probabilidad de caídas y siniestros viales por superficies resbaladizas.

Diferencias entre lluvia engelante, granizo y descenso térmico

La imprecisión habitual al hablar de tormentas de hielo surge al mezclar fenómenos que responden a procesos atmosféricos distintos:

Lluvia engelante: El agua precipita en forma líquida y se congela al impactar contra superficies frías cercanas al suelo.

Granizo: Los fragmentos de hielo se forman dentro de nubes convectivas de gran desarrollo vertical y caen ya en estado sólido.

Descenso brusco de temperatura: El ingreso de una masa de aire más fría detrás de un frente puede hacer caer el termómetro de manera notable sin que exista lluvia engelante ni acumulación de hielo sobre superficies.