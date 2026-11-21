FOTO: Tres demorados tras una investigación por venta de drogas en una plaza de Ludueña

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un operativo contra el narcomenudeo en barrio Ludueña de Rosario, en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes en una plaza pública ubicada en inmediaciones de Bielsa y Magallanes. Como resultado del procedimiento, tres hombres fueron demorados.

La investigación comenzó a partir de llamados de vecinos al sistema de emergencias 911, que alertaban sobre posibles movimientos vinculados con la venta de drogas en ese espacio público. A partir de esas denuncias, efectivos de la División Microtráfico realizaron tareas de vigilancia encubierta para reunir pruebas.

FOTO: Tres demorados tras una investigación por venta de drogas en una plaza de Ludueña

Según los investigadores, las presuntas operaciones se desarrollaban en la plaza, donde jóvenes se desplazaban a pie y ocultaban las sustancias entre sus prendas de vestir para concretar las transacciones.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un envoltorio con cocaína, recortes, precintos, teléfonos celulares y dinero en efectivo, además de otros elementos considerados de interés para la causa. El despliegue contó con la participación de tres brigadas de la División Microtráfico y dos grupos de irrupción.

El operativo se enmarca en una investigación vinculada con la denominada “Banda del Playón”. La causa está a cargo del fiscal Diego Giro, de la Unidad Fiscal de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario.