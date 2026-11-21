Investigan a la "Banda del Playón" por venta de drogas en una plaza de barrio Ludueña
Tres hombres fueron demorados tras un procedimiento de la PDI, que secuestró cocaína, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.
21/11/2026 | 12:53Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Tres demorados tras una investigación por venta de drogas en una plaza de Ludueña
La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un operativo contra el narcomenudeo en barrio Ludueña de Rosario, en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes en una plaza pública ubicada en inmediaciones de Bielsa y Magallanes. Como resultado del procedimiento, tres hombres fueron demorados.
La investigación comenzó a partir de llamados de vecinos al sistema de emergencias 911, que alertaban sobre posibles movimientos vinculados con la venta de drogas en ese espacio público. A partir de esas denuncias, efectivos de la División Microtráfico realizaron tareas de vigilancia encubierta para reunir pruebas.
FOTO: Tres demorados tras una investigación por venta de drogas en una plaza de Ludueña
Según los investigadores, las presuntas operaciones se desarrollaban en la plaza, donde jóvenes se desplazaban a pie y ocultaban las sustancias entre sus prendas de vestir para concretar las transacciones.
Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un envoltorio con cocaína, recortes, precintos, teléfonos celulares y dinero en efectivo, además de otros elementos considerados de interés para la causa. El despliegue contó con la participación de tres brigadas de la División Microtráfico y dos grupos de irrupción.
El operativo se enmarca en una investigación vinculada con la denominada “Banda del Playón”. La causa está a cargo del fiscal Diego Giro, de la Unidad Fiscal de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en barrio Ludueña? La Policía de Investigaciones realizó un operativo contra el narcomenudeo y demoró a tres hombres.
¿Quién llevó a cabo la investigación? La investigación fue realizada por la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones.
¿Cuándo comenzó la investigación? La investigación comenzó tras llamados de vecinos al sistema de emergencias 911.
¿Dónde se llevó a cabo el operativo? El operativo se realizó en una plaza pública en barrio Ludueña, Rosario.
¿Por qué se realizó el operativo? Se realizó para investigar la presunta comercialización de estupefacientes en el área.