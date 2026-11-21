FOTO: Huerta Grande celebra la tercera Fiesta Provincial de la Pizza y la Cerveza Artesanal.

La localidad cordobesa de Huerta Grande vive la tercera edición de la Fiesta Provincial de la Pizza y la Cerveza Artesanal, que comenzó este viernes 20 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 22, con propuestas gastronómicas, espectáculos musicales y actividades para toda la familia.

El evento se desarrolla en el centro comercial de la localidad, sobre la avenida San Martín, y cuenta con más de 30 puestos gastronómicos, espacios de artesanos y emprendedores, juegos infantiles y más de 20 artistas distribuidos en dos escenarios.

Uno de los momentos principales tendrá lugar este sábado, a las 19, con la apertura oficial y el tradicional corte de dos pizzas gigantes, que permitirán distribuir alrededor de 600 porciones entre los asistentes.

La elaboración está a cargo de trabajadores municipales y estudiantes del IPET de Huerta Grande, una institución técnica con formación en la industria alimentaria. El intendente Germán Corazza también participa de los preparativos.

En diálogo con Cadena 3, el jefe municipal destacó el crecimiento de la celebración y expresó sus expectativas de recibir visitantes de distintos puntos de Córdoba y del país.

La programación comenzó el viernes con una clase de cocina para niños, de la que participaron cerca de 200 chicos. Debido a la convocatoria que tuvo esta actividad, el municipio amplió la propuesta infantil e incorporó un espectáculo de Pau Pau.

En cuanto a la programación musical, este sábado actuarán Simón Aguirre y Pachi Herrera, mientras que el domingo se presentará Valentina Márquez, junto con otros artistas.

La fiesta también incluye espacios recreativos y propuestas de entretenimiento, como Busgamer, además de los sectores destinados a artesanos y emprendedores.

Corazza destacó la importancia de estos acontecimientos para promover el turismo y la actividad comercial de Huerta Grande, con la intención de atraer público de todo el Valle de Punilla y otras regiones del país.

Asimismo, anunció que las actividades tendrán una transmisión por streaming a través de YouTube, para quienes no puedan asistir presencialmente.

La localidad también cuenta con atractivos naturales, como el balneario Pecosville y el entorno del cerro Yapeyú, que forman parte de su oferta turística durante el fin de semana.

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Informe de Tomás Villagra