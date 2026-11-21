La llegada de los días más largos y el aumento de las temperaturas pueden alterar los hábitos de descanso. El médico otorrinolaringólogo y especialista en medicina del sueño, Sebastián López, explicó cómo influyen estos cambios en el organismo y qué medidas pueden ayudar a dormir mejor.

"La prolongación del día hace que los eventos sociales, familiares o laborales se extiendan más y acortamos o hipotecamos horas de sueño", señaló el especialista en diálogo con Cadena 3.

En ese sentido, destacó la importancia de mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, incluso cuando las actividades se prolongan durante las noches de primavera y verano.

"Por más que los días estén un poco más largos, tenemos que mantener nuestras rutinas para no descompaginar nuestro reloj biológico", sostuvo.

• La regla 3-2-1 para mejorar el descanso

López recomendó aplicar una técnica sencilla que denomina "regla 3-2-1", destinada a preparar al organismo para dormir.

La primera pauta consiste en realizar una cena liviana unas tres horas antes de acostarse. La segunda establece que, dos horas antes de dormir, se debe prestar atención al uso de pantallas y al contenido que se consume.

Finalmente, durante la última hora del día, aconsejó realizar actividades relajantes, como ejercicios de meditación, técnicas de respiración o escribir en un diario para despejar los pensamientos.

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• Por qué nos despertamos más durante las noches de verano

El especialista también explicó que los despertares nocturnos pueden volverse más frecuentes durante los meses de calor debido a las características de las distintas fases del sueño. "El sueño tiene dos momentos: REM y no REM. El REM predomina en la segunda mitad de la noche y se caracteriza porque no regula muy bien la temperatura corporal", detalló.

Según indicó, cuando el ambiente es demasiado caluroso o húmedo, la incomodidad térmica puede provocar interrupciones del descanso. "Es más normal que en el verano nos despertemos un poco más", afirmó.

Para reducir estas molestias, recomendó prestar especial atención a las condiciones del dormitorio. "Tenemos que tener un cuarto que sea oscuro, fresco y silencioso", enfatizó.

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• El beneficio de una ducha caliente antes de dormir

Por último, López compartió una recomendación que puede resultar llamativa frente a las altas temperaturas: tomar una ducha con agua caliente una o dos horas antes de acostarse.

De acuerdo con el especialista, esta práctica favorece la pérdida de calor corporal y contribuye al descenso de la temperatura interna, uno de los mecanismos que acompañan el inicio del sueño. "El descenso de la temperatura es un marcador para irnos a dormir", explicó.

De esta manera, el médico destacó la importancia de sostener las rutinas de descanso, cuidar las condiciones del dormitorio y adoptar hábitos relajantes antes de acostarse.

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Informe de Verónica Maslup.