FOTO: Expertos analizan la polémica sobre la milanesa cruda de Francis Malman y su seguridad alimentaria

La polémica por la milanesa que preparó el reconocido chef Francis Mallmann, dorada por fuera pero prácticamente cruda en su interior, abrió interrogantes sobre los riesgos de consumir carne con ese punto de cocción.

En diálogo con Cadena 3, el ingeniero en alimentos Tomás Gil explicó qué aspectos deben tenerse en cuenta para evitar problemas sanitarios y cuáles son las diferencias entre la carne vacuna, las hamburguesas, el pollo y el cerdo. "En la carne vacuna, la carga microbiana, es decir, las bacterias, están principalmente en la superficie y no en la parte central", señaló el especialista.

En ese sentido, indicó que, cuando se cocina un corte vacuno entero, es fundamental garantizar una adecuada cocción de su superficie, un procedimiento conocido habitualmente como sellado. "Si viene de una carnicería habilitada y uno sella bien esa superficie, por más que quede el centro crudo, como se ve en la imagen, no debería ser un inconveniente", sostuvo.

Sin embargo, aclaró que también intervienen las preferencias personales. "Si me preguntás si comería esa milanesa, claramente no, porque a mí me gusta que quede bien cocida", reconoció.

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• Por qué las hamburguesas deben cocinarse completamente

Gil explicó que la situación es diferente cuando se trata de carne picada, debido al proceso de elaboración. "Cuando la carne se tritura, todo lo que teníamos en la superficie queda mezclado en toda la masa. Entonces, hay que cocinarla completamente por si alguna bacteria quedó en el centro", precisó.

También advirtió que las preparaciones con pollo y cerdo requieren una cocción completa, debido a los riesgos asociados con la presencia de bacterias y, en el caso del cerdo, determinados parásitos.

El especialista hizo una advertencia particular sobre los grupos más vulnerables. Aunque consideró que el riesgo de consumir cortes vacunos poco cocidos puede ser bajo en determinadas condiciones, recomendó extremar las precauciones. "En el caso de personas inmunodeprimidas, niños y adultos mayores, se aconseja que la cocción sea completa. Como el riesgo cero no existe, siempre es mejor extremar los cuidados", afirmó.

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• Cómo descongelar correctamente la carne

Durante la entrevista, Gil también respondió sobre los cuidados que deben adoptarse cuando la carne estuvo congelada previamente.

Explicó que uno de los principales errores consiste en dejarla descongelar durante varias horas a temperatura ambiente, ya sea durante el día o de una noche a la mañana. "Si descongelo mal, esas bacterias que están en la superficie se multiplican porque les estoy dando tiempo y una temperatura que favorece esa multiplicación", advirtió.

Como alternativa, recomendó trasladar la carne del congelador a la heladera para que se descongele a temperatura de refrigeración.

También mencionó la posibilidad de utilizar el microondas, siempre que la carne se cocine inmediatamente después. "Si uno descongela bien, no debería haber un problema. Ahora, si descongela mal, puede ser un inconveniente porque tendrá muchas más bacterias que las que tenía inicialmente", concluyó.

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Entrevista de "Titi" Ciabattoni y Guillermo López.