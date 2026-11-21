La 18ª Marcha Provincial del Orgullo se realiza este sábado 21 de noviembre en la ciudad de Córdoba, con una movilización que comenzará a concentrarse desde las 14 en el Parque Las Heras y avanzará hacia la zona de Patio Olmos.

La convocatoria tendrá como eje el reclamo de medidas contra la discriminación y la violencia hacia las personas LGBTIQ+, en medio de una serie de episodios denunciados recientemente en Córdoba y otros puntos del país.

Bajo la consigna "Nos quieren con miedo, nos encuentran en las calles con orgullo, memoria y rebeldía. ¡Ley Antidiscriminatoria YA!", la Comisión Organizadora de la Marcha Provincial reclamará la sanción de una Ley Antidiscriminatoria en Córdoba, una Ley Integral Trans y una Ley de Respuesta Integral al VIH.

Entre los hechos recientes se encuentra la denuncia de una pareja de varones que aseguró haber sido atacada y amenazada de muerte con un machete, en medio de insultos homofóbicos, en la localidad cordobesa de Agua de Oro. También se registró una agresión contra mujeres trans en los Bosques de Palermo, en Buenos Aires.

La movilización también recordará el asesinato de Vica Monteros, una persona trans hallada sin vida en abril pasado en barrio Alberdi, y la muerte de Samuel Tobares, un hombre gay que falleció en noviembre de 2025 durante un procedimiento policial en Villa Parque Síquiman. Por este último caso, dos efectivos policiales fueron imputados.

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• Una convocatoria paralela

La jornada contará además con una movilización convocada por la Asamblea de Disidencias Sexuales, que concentrará desde las 14 en la esquina de Tablada y General Paz, con el inicio de su propia columna previsto para las 16.

Este espacio promueve un orgullo transfeminista independiente de los gobiernos y del sector empresarial, y cuestiona la realización de celebraciones que, según su postura, no estén acompañadas por políticas concretas de inclusión.

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• Actividades culturales durante el fin de semana

En paralelo a las movilizaciones, la provincia contará con una agenda de espectáculos y actividades culturales vinculadas con la diversidad.

A través de la Red Cordobesa de Destinos para la Diversidad LGBTQ+, la Legislatura provincial articuló propuestas junto a municipios como Cosquín, Bialet Massé, Cabalango y Córdoba capital, además de representantes de los sectores hotelero, gastronómico y artístico.

Las actividades se desarrollarán desde este sábado hasta el lunes 23 de noviembre, tanto en la capital provincial como en distintas localidades del interior, con propuestas orientadas a la cultura, el turismo y la visibilidad de la diversidad sexual.

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