La Municipalidad de Rosario informó cómo funcionarán los servicios públicos durante este fin de semana largo, que tendrá como feriado nacional el lunes 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional. Habrá guardias en los efectores de salud, mientras que la recolección de residuos y el sistema de bicicletas públicas funcionarán con normalidad.

En materia de salud, estarán garantizadas las guardias en los hospitales municipales, el Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña. El SIES (107) atenderá urgencias y emergencias. En cambio, los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados.

La recolección de residuos se realizará con el cronograma habitual. Desde el municipio solicitaron sacar los residuos entre las 19 y las 21 para evitar desbordes y malos olores. Los cementerios La Piedad y El Salvador estarán abiertos de 7 a 18. Por su parte, el transporte urbano circulará el lunes con horarios de día festivo, mientras que taxis y remises prestarán servicio normalmente. La Línea de la Costa comenzará a funcionar este sábado y estará disponible los fines de semana y feriados.

En cuanto a la movilidad, el sistema Mi bici tu bici funcionará las 24 horas. La Unidad de Gestión SUBE de la Terminal de Ómnibus, ubicada en Cafferata 702, atenderá de 8 a 19.30. En cambio, el estacionamiento medido y los carriles exclusivos no estarán vigentes durante el feriado. El Balneario La Florida abrirá en su horario habitual, de 9 a 19.

Los centros municipales de distrito atenderán el sábado 21 y el lunes 23 únicamente a quienes tengan turnos previamente asignados para renovar la licencia de conducir. El resto de las oficinas permanecerá cerrado. Los trámites digitales podrán realizarse a través de rosario.gob.ar o MuniBot. Además, el Teléfono Verde (0800-444-0420) y su línea de WhatsApp (3415781509) funcionarán con normalidad.