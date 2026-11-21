Buenos Aires, 21 de noviembre (NA) -- A cinco días de su convocatoria como testigo en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el abogado José Alejandro Fernández Codazzi volvió a instalar públicamente la hipótesis de un accidente fatal y aseguró que Laudelina Peña le habría confesado que el cuerpo del niño estaba en una laguna, además de describirle cómo habría plantado el botín para orientar la investigación hacia otra dirección.

Durante una entrevista televisiva, el exdefensor de la tía de Loan reconstruyó supuestas conversaciones privadas que mantuvo con ella durante la etapa inicial de la causa y presentó una serie de afirmaciones sobre el destino del menor, la participación de otras personas y las primeras medidas de búsqueda.

"Laudelina me dijo que Loan estaba en una de las lagunas, pero no se buscó como se tenía que buscar", sostuvo Codazzi, que aseguró que su entonces defendida le había contado "lo del accidente y que ella plantó el botín".

En ese relato, el abogado involucró a María Victoria Caillava y afirmó que Laudelina le había dicho que mantuvo un encuentro con ella, durante el cual recibió instrucciones para dejar el calzado del niño en un sitio determinado: "Me dijo que tuvo un encuentro con María Victoria Caillava y que ella le dio indicaciones de dónde plantar el botín".

Codazzi también aseguró que la mujer le mostró cómo habría realizado esa maniobra y explicó que, en ese momento, su tarea consistía en construir una estrategia para defenderla: "Tenía que elaborar teoría del caso y defenderla de la mejor manera. Me mostró cómo hizo, cómo fue y lo plantó en tal lugar".

El letrado volvió sobre la declaración que Laudelina realizó ante la Fiscalía entre el 5 y el 6 de julio de 2024, en la que sostuvo la hipótesis del accidente. Según su reconstrucción, la mujer respondió más de 80 preguntas ante funcionarios judiciales y abogados de las partes. "Era una declaración brillante", la calificó, y agregó: "Todos los que estábamos, ocho abogados, después de declarar Laudelina Peña salimos convencidos que fue un accidente".

Además, Codazzi cuestionó el pase de la investigación del fuero provincial al federal y sostuvo que las escuchas telefónicas que se habían mencionado como parte de las sospechas sobre una posible trata de personas "no existen". También atribuyó esa decisión a motivaciones políticas y consideró que habría perjudicado el esclarecimiento de lo ocurrido.

El abogado contó además que, después de aquella declaración, inició conversaciones con representantes de la Fiscalía para explorar la posibilidad de un acuerdo mediante la figura del arrepentido o un juicio abreviado, con la condición de que se informara dónde estaba Loan.

De acuerdo con su versión, consultó a funcionarios judiciales sobre esa posibilidad y recibió una respuesta favorable si se aportaba información sobre el paradero del niño. Luego, afirmó que volvió a hablar con Laudelina, quien habría manifestado su disposición a negociar y le habría dicho que Loan se encontraba en una laguna de la zona.

Codazzi sostuvo que estuvo cerca de conocer el lugar exacto y volvió a mencionar una laguna próxima a una casa quinta vinculada a Jorge Bertón, hijo de Caillava. En ese sentido, insistió en que el sector no habría sido rastrillado de la manera adecuada.

El exabogado también responsabilizó a la posterior intervención de la defensora Mónica Chirivín por el cambio de rumbo de aquella negociación y por la retractación de Laudelina respecto de la hipótesis del accidente. Según su exposición, ese giro interrumpió las gestiones que, de acuerdo con su relato, estaban encaminadas a obtener información sobre el paradero del niño.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió citarlo como testigo para el próximo jueves 26 de noviembre, cuando deberá dar explicaciones sobre las afirmaciones que realizó públicamente y las conversaciones que dijo haber mantenido con Laudelina.