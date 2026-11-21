Colapinto en la Fórmula 1: a qué hora es la carrera del Gran Premio de Las Vegas
El argentino tiene muy buenas chances de sumar puntos, ya que largará en la novena posición.
FOTO: Colapinto en la Fórmula 1: a qué hora es la carrera del Gran Premio de Las Vegas
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este domingo por la madrugada la carrera del Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la vigésimo primera fecha del campeonato de Fórmula 1.
Colapinto llega a esta carrera con la ilusión al máximo, ya que largará en la novena posición luego de finalizar décimo en la clasificación y de verse beneficiado por la sanción que recibió el australiano Oscar Piastri (McLaren).
De esta manera, tendrá una muy buena oportunidad para cortar con la sequía de seis fechas sin sumar puntos que comenzó en Azerbaiyán y se extendió en Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.
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El argentino comenzará noveno en la carrera de este domingo por la madrugada. "No estoy conforme porque estábamos para mucho más, es una pena haber quedado tan atrás en la Q3 porque estábamos competitivos", declaró.
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En lo que respecta a las primeras posiciones, en primer lugar largará el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y compartirá la primera fila con el británico George Russell (Mercedes), con quien mantuvo un tenso intercambio dentro de la pista.
En medio de un fin de semana que tuvo como uno de sus grandes protagonistas a la lluvia, la carrera del Gran Premio de Las Vegas está programada para este domingo a la una de la madrugada, en caso de que el clima no genere retrasos.
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Fórmula 1. Colapinto tuvo una buena clasificación y largará noveno en el GP de Las Vegas
La pole position fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien irá en busca de su cuarto triunfo en la temporada.
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Lectura rápida
¿Quién es el piloto argentino que compite en Las Vegas? Franco Colapinto es el piloto argentino que participa en el Gran Premio de Las Vegas.
¿En qué posición larga Colapinto? Colapinto largará en la novena posición en la carrera.
¿Cuándo se corre la carrera? La carrera está programada para este domingo a la una de la madrugada.
¿Quiénes ocupan las primeras posiciones de largada? El primer lugar será para Max Verstappen y el segundo para George Russell.
¿Qué racha busca cortar Colapinto? Colapinto busca romper una secuencia de seis carreras sin sumar puntos.
[Fuente: Noticias Argentinas]