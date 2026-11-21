FOTO: Colapinto en la Fórmula 1: a qué hora es la carrera del Gran Premio de Las Vegas

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este domingo por la madrugada la carrera del Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la vigésimo primera fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto llega a esta carrera con la ilusión al máximo, ya que largará en la novena posición luego de finalizar décimo en la clasificación y de verse beneficiado por la sanción que recibió el australiano Oscar Piastri (McLaren).

De esta manera, tendrá una muy buena oportunidad para cortar con la sequía de seis fechas sin sumar puntos que comenzó en Azerbaiyán y se extendió en Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

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En lo que respecta a las primeras posiciones, en primer lugar largará el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y compartirá la primera fila con el británico George Russell (Mercedes), con quien mantuvo un tenso intercambio dentro de la pista.

En medio de un fin de semana que tuvo como uno de sus grandes protagonistas a la lluvia, la carrera del Gran Premio de Las Vegas está programada para este domingo a la una de la madrugada, en caso de que el clima no genere retrasos.

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