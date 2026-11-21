Buenos Aires, 21 noviembre (NA) - Boca disputará la final de la Copa Sudamericana este sábado contra Atlético Mineiro, y su posible triunfo podría tener un impacto significativo en la clasificación de diversos clubes argentinos a competencias internacionales. Esto se debe a que el conjunto "Xeneize" fue el campeón de la tabla anual y, de ganar, liberaría un cupo importante.

El primer equipo que podría beneficiarse de un eventual triunfo de Boca es Argentinos Juniors, que finalizó tercero en la tabla anual. Si Boca se consagra campeón, el equipo "Bicho" tendría acceso directo a la fase de grupos de la Libertadores, en lugar de ir al repechaje.

Por su parte, Independiente Rivadavia, que concluyó en la cuarta posición, podría ascender a la fase de repechaje de la Libertadores, dado que actualmente se encuentra en zona de Copa Sudamericana. Esto generaría un efecto dominó que también beneficiaría a Estudiantes de La Plata, que se quedó cerca de entrar a la Sudamericana. Si Boca gana en Barranquilla, el "Pincha" quedaría automáticamente clasificado a la Sudamericana, aunque el próximo 28 también disputará la final de la Libertadores. Si logra ganar, accedería a dicho torneo en 2027.

La situación se torna más interesante si consideramos que, si ambos equipos logran títulos internacionales, Barracas Central también podría beneficiarse. Este equipo quedó justo detrás de Estudiantes en la tabla anual y, con la victoria de Boca, podría acceder a la Sudamericana por segundo año consecutivo.

Fuera de este contexto de liberación de cupos, Platense también tendría un lugar asegurado en la Libertadores si Boca se lleva la Sudamericana. A pesar de no haber estado cerca en la tabla de puntos, el "Calamar" es finalista de la Copa Argentina, y la victoria de Boca le otorgaría el cupo correspondiente al campeón de este torneo.

Finalmente, Independiente y Gimnasia Esgrima La Plata también tienen la posibilidad de beneficiarse de una victoria de Boca, aunque necesitarán que se den otros resultados. El "Rojo" se encuentra en la posición 13 de la tabla anual y, si Boca se consagra campeón, y Estudiantes gana la Libertadores, podría clasificar a la Sudamericana si alguno de los equipos por encima de él en la tabla conquista el Clausura.

En el caso de Gimnasia, que actualmente está en la quinta posición, tendría acceso a la Sudamericana, pero podría entrar al repechaje de la Libertadores si Boca gana y algunos de los equipos que están por encima suyo en la tabla se quedan con el Clausura.