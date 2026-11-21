Este domingo la SUBE tendrá sus servicios suspendidos durante 12 horas: qué pasará en Rosario
La actualización tecnológica afectará las recargas, las consultas de saldo y varias herramientas digitales. Los pasajeros podrán viajar con crédito disponible o utilizar otros medios de pago habilitados en los colectivos.
21/11/2026 | 13:00Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Colectivos en Rosario.
El sistema de la tarjeta SUBE tendrá una interrupción parcial este domingo 22 de noviembre, entre las 0 y las 12, debido a trabajos de actualización tecnológica. Durante ese período, los usuarios de Rosario no podrán realizar recargas ni acreditar saldo, consultar el dinero disponible a través de los canales afectados ni utilizar algunas herramientas digitales.
La suspensión alcanzará a la aplicación SUBE, el sitio web oficial y la línea de atención telefónica. También estará fuera de servicio la aplicación Cuándo SUBO, que permite conocer la ubicación de los colectivos y consultar sus horarios de llegada en tiempo real.
Sin embargo, los colectivos de Rosario podrán seguir cobrando con normalidad a través de las tarjetas físicas o digitales que ya tengan saldo disponible. Por ese motivo, se recomienda a los pasajeros revisar el dinero acreditado y realizar las cargas necesarias antes de la medianoche del sábado.
Durante la interrupción también estarán disponibles otros medios de pago en las unidades que cuenten con esas alternativas: tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto, celulares y dispositivos con tecnología NFC y códigos QR de billeteras virtuales habilitadas. El límite máximo de carga de la SUBE es de $40.000.
Según el cronograma informado, las operaciones y herramientas afectadas volverán a funcionar a partir de las 12 del domingo, una vez finalizadas las tareas técnicas. La actualización apunta a mejorar el rendimiento del sistema y no impedirá viajar a quienes cuenten con crédito suficiente en sus tarjetas.
Lectura rápida
¿Qué sucederá con el sistema de la tarjeta SUBE? Habrá una interrupción parcial el 22 de noviembre entre las 0 y las 12 por trabajos de actualización tecnológica.
¿Quiénes se verán afectados? Los usuarios de Rosario no podrán realizar recargas ni acreditar saldo durante la interrupción.
¿Dónde se verán los problemas? La interrupción afectará la aplicación SUBE, el sitio web oficial y la línea de atención telefónica.
¿Cómo podrán viajar los usuarios? Podrán seguir utilizando los colectivos si tienen saldo disponible en sus tarjetas físicas o digitales.
¿Por qué se realiza esta actualización? Para mejorar el rendimiento del sistema, sin afectar a quienes cuenten con crédito suficiente en sus tarjetas.