El sistema de la tarjeta SUBE tendrá una interrupción parcial este domingo 22 de noviembre, entre las 0 y las 12, debido a trabajos de actualización tecnológica. Durante ese período, los usuarios de Rosario no podrán realizar recargas ni acreditar saldo, consultar el dinero disponible a través de los canales afectados ni utilizar algunas herramientas digitales.

La suspensión alcanzará a la aplicación SUBE, el sitio web oficial y la línea de atención telefónica. También estará fuera de servicio la aplicación Cuándo SUBO, que permite conocer la ubicación de los colectivos y consultar sus horarios de llegada en tiempo real.

Sin embargo, los colectivos de Rosario podrán seguir cobrando con normalidad a través de las tarjetas físicas o digitales que ya tengan saldo disponible. Por ese motivo, se recomienda a los pasajeros revisar el dinero acreditado y realizar las cargas necesarias antes de la medianoche del sábado.

Durante la interrupción también estarán disponibles otros medios de pago en las unidades que cuenten con esas alternativas: tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto, celulares y dispositivos con tecnología NFC y códigos QR de billeteras virtuales habilitadas. El límite máximo de carga de la SUBE es de $40.000.

Según el cronograma informado, las operaciones y herramientas afectadas volverán a funcionar a partir de las 12 del domingo, una vez finalizadas las tareas técnicas. La actualización apunta a mejorar el rendimiento del sistema y no impedirá viajar a quienes cuenten con crédito suficiente en sus tarjetas.