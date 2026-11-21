Buenos Aires, 21 de noviembre (NA) -- River Plate se prepara para recibir a Lanús este domingo, en un duelo que corresponde a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro está programado para las 19 y se llevará a cabo en el Estadio Monumental. La transmisión en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y podrá seguirse a través de TNT Sports. En el arbitraje estará Pablo Dóvalo, mientras que el VAR será supervisado por Gastón Monsón Brizuela.

River Plate llega a este encuentro en medio de un semestre complicado, marcado por tempranas eliminaciones en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, así como una serie de derrotas en el Torneo Clausura que resultaron en la salida del director técnico Eduardo Coudet.

Posteriormente, la llegada de Leonardo Ponzio como director técnico interino trajo un cambio de rumbo, logrando una serie de resultados positivos que permitieron al "Millonario" finalizar en la cuarta posición de la Zona B con 26 puntos, aunque sin convencer del todo a sus hinchas.

Por su parte, Lanús ha tenido un semestre irregular, pero en la fase final de la primera etapa del Torneo Clausura logró encadenar una racha de seis partidos sin perder, culminando en el quinto lugar de la Zona A, también con 26 unidades.

El ganador de este enfrentamiento avanzará a los cuartos de final, donde se medirá con el vencedor del encuentro entre Instituto de Córdoba y Huracán, programado para el mismo día a las 22.