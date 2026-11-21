River se enfrenta a Lanús en busca de un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura
El "Millonario" busca dejar atrás un semestre irregular en el comienzo de los playoffs del Torneo Clausura, enfrentando a Lanús en un partido clave para sus aspiraciones.
FOTO: River va por el pase a cuartos de final.
Buenos Aires, 21 de noviembre (NA) -- River Plate se prepara para recibir a Lanús este domingo, en un duelo que corresponde a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro está programado para las 19 y se llevará a cabo en el Estadio Monumental. La transmisión en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y podrá seguirse a través de TNT Sports. En el arbitraje estará Pablo Dóvalo, mientras que el VAR será supervisado por Gastón Monsón Brizuela.
River Plate llega a este encuentro en medio de un semestre complicado, marcado por tempranas eliminaciones en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, así como una serie de derrotas en el Torneo Clausura que resultaron en la salida del director técnico Eduardo Coudet.
Posteriormente, la llegada de Leonardo Ponzio como director técnico interino trajo un cambio de rumbo, logrando una serie de resultados positivos que permitieron al "Millonario" finalizar en la cuarta posición de la Zona B con 26 puntos, aunque sin convencer del todo a sus hinchas.
Por su parte, Lanús ha tenido un semestre irregular, pero en la fase final de la primera etapa del Torneo Clausura logró encadenar una racha de seis partidos sin perder, culminando en el quinto lugar de la Zona A, también con 26 unidades.
El ganador de este enfrentamiento avanzará a los cuartos de final, donde se medirá con el vencedor del encuentro entre Instituto de Córdoba y Huracán, programado para el mismo día a las 22.
Lectura rápida
¿Qué partido se jugará?
River Plate se enfrenta a Lanús en los octavos de final del Torneo Clausura.
¿Cuándo y dónde se jugará?
El partido será el domingo a las 19 en el Estadio Monumental de Buenos Aires.
¿Quiénes son los árbitros del encuentro?
Pablo Dóvalo será el árbitro principal y Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR.
¿Cómo llega River a este partido?
River ha tenido un semestre complicado, con eliminaciones en copas y un cambio de director técnico.
¿Qué necesita Lanús para avanzar?
Lanús debe ganar el partido para clasificar a los cuartos de final, donde se enfrentará al ganador de Instituto y Huracán.
[Fuente: Noticias Argentinas]