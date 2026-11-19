Un estudio identificó señales de la enfermedad de Alzheimer en dos regiones cerebrales hasta una década antes de la aparición de los síntomas. El descubrimiento abre una nueva posibilidad para detectar cambios anatómicos tempranos y actuar sobre pacientes que todavía no presentan alteraciones cognitivas. Sobre este avance habló Gustavo Sevlever en Juntos por Cadena 3 Rosario.

“Este descubrimiento es muy importante porque encuentra en imágenes el lugar anatómico donde esta enfermedad empieza”, explicó el neuropatólogo. Según detalló, las señales aparecen en el lóbulos temporales y permiten identificar a personas que todavía no tienen síntomas, pero presentan indicadores compatibles con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad.

La prevención antes de los síntomas

Sevlever consideró que esta detección temprana ofrece una oportunidad para intervenir. “Tenemos una ventana de oportunidad para hacer algo antes de que se manifieste la enfermedad y salvar el cerebro que todavía está funcionando”, sostuvo.

Entre las medidas preventivas mencionó un programa latinoamericano coordinado por FLENI, con participación de 12 países y más de mil pacientes, cuyos resultados fueron publicados en la revista médica The Lancet. La propuesta combina dieta mediterránea, ejercicio físico, control de factores de riesgo cardiovascular —como diabetes, hipertensión y colesterol—, socialización y rehabilitación cognitiva cuando corresponde. “Esas cosas mejoraron hasta un 55% la performance cognitiva versus gente que no las hizo”, afirmó.

El especialista también señaló que existen medicamentos capaces de detener el progreso de la enfermedad y que podrían aparecer nuevas alternativas terapéuticas. Sin embargo, aclaró que detectar señales tempranas no significa que la persona necesariamente vaya a desarrollar Alzheimer. “¿Sabemos si inexorablemente van a tener la enfermedad? No, no lo sabemos. Pero sabemos que tienen una alta chance y entonces tenemos que ponerlos en algún plan de prevención”, explicó.

Edad, memoria y señales de alerta

El neuropatólogo indicó que la edad es el principal factor de riesgo y diferenció los casos esporádicos de aquellos de origen genético, que pueden manifestarse en personas mucho más jóvenes. También aclaró que el concepto de “demencia senil” quedó en desuso: “Sabemos que la enfermedad es la misma, a los 58, a los 64 o a los 70 años. El mecanismo es el mismo”.

Respecto de los olvidos cotidianos, advirtió que no todos representan el comienzo de una enfermedad neurodegenerativa. “Los trastornos de memoria existen en la enfermedad de Alzheimer, pero también en gente que no tiene Alzheimer”, señaló. Por eso recomendó consultar a un especialista, que puede realizar evaluaciones neuropsicológicas y estudios de imágenes para determinar el origen de esas dificultades.

Finalmente, explicó que la pérdida de memoria no es la única manifestación posible: también pueden aparecer problemas de orientación, dificultades para reconocer personas conocidas o incluso la propia casa. Sobre este punto, remarcó: “No tanto preocuparnos, pero ocuparnos”. Además, destacó que la música y los olores pueden activar recuerdos porque utilizan circuitos cerebrales diferentes. Aunque no detienen el avance de la enfermedad, pueden generar bienestar y tranquilidad en los pacientes.

Entrevista de Alberto Lotuf.