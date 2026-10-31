Culpable de femicidio: policía Emerson Marín condenado por el asesinato de Estefanía Civardi

Buenos Aires, 31 octubre (NA) -- Emerson Marín, el policía acusado por el femicidio de Estefanía Civardi, ocurrido en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche, fue declarado culpable por un jurado popular.

Los doce miembros del jurado sopesaron los testimonios y las pericias técnicas recolectadas desde el inicio de la investigación.

El proceso judicial se extendió durante cuatro jornadas consecutivas de debate en los tribunales locales, caracterizadas por una alta carga emotiva y un estricto despliegue de seguridad.

A lo largo del debate, el Ministerio Público Fiscal y la defensa técnica expusieron sus alegatos de apertura y clausura. La condición de miembro de la fuerza policial del imputado agravó las dinámicas institucionales del seguimiento del caso.

Durante las audiencias públicas brindaron su comparecencia alrededor de treinta testigos, un caudal probatorio que resultó clave para que el jurado alcanzara la certeza necesaria para el veredicto. Entre los citados se encontraron peritos forenses, especialistas en criminalística, personal policial que intervino en los procedimientos iniciales, así como allegados y familiares de la víctima.

La defensa de Marín intentó introducir atenuantes y cuestionar la calificación legal propuesta por la parte acusadora a lo largo del litigio. Sin embargo, la consistencia de las pruebas científicas presentadas, sumada a los testimonios que daban cuenta del vínculo y el ensañamiento, desestimó las estrategias de la defensa. La figura del femicidio, que contempla la violencia ejercida por un hombre hacia una mujer mediando violencia de género, quedó plenamente acreditada para los juzgadores.

Tras la lectura del veredicto de culpabilidad, el procedimiento judicial continuará en los próximos días con la denominada audiencia de cesura. En esta instancia técnica, las partes debatirán ante el juez profesional la imposición de la pena correspondiente, que dada la calificación del delito prevé la prisión perpetua.