FOTO: Clima primaveral acompaña la visita del papa León XIV en el AMBA con actividades destacadas

Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) -- La agenda oficial del papa León XIV en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se desarrollará este lunes en un clima ideal, de acuerdo a los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El Sumo Pontífice comenzará su jornada con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole. Posteriormente, se concentrará la atención en la misa que presidirá en el icónico Monumento de los Españoles, situado en la intersección de la avenida Del Libertador y Sarmiento, en la Ciudad de Buenos Aires.

Para las actividades programadas al aire libre, el pronóstico prevé un día con cielo despejado y un ambiente primaveral. Durante las primeras horas de la mañana, se anticipan temperaturas agradables de alrededor de 18 grados, bajo un cielo sin nubes, con vientos moderados que soplarán desde el norte.

A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto más alto en la franja de la tarde, llegando a los 25 grados, manteniéndose el cielo despejado. Las condiciones climáticas favorables se extenderán hasta la noche, cuando se prevé un descenso gradual de la temperatura, que se ubicará en torno a los 20 grados al finalizar la jornada.