Choque múltiple en la ruta 18, a la altura de Alvear
El hecho ocurrió en el kilómetro 5,5, cerca de los semáforos de Tierra de Sueños, e involucró a tres vehículos, entre ellos al menos dos camiones. La circulación estuvo afectada mientras trabajaron los equipos de emergencia.
03/09/2026 | 07:41Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Fuerte accidente en la ruta 18, altura Alvear.
Un impactante siniestro vial se registró este jueves por la mañana en la Ruta Provincial 18, a la altura del kilómetro 5,5, en inmediaciones de los semáforos de Tierra de Sueños, en Alvear. El choque involucró a tres vehículos: un auto, una camioneta y un camión.
El jefe de Bomberos de Alvear, Agustín Villavicencio, confirmó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario que hubo personas atrapadas como consecuencia del impacto y que fueron rescatadas y trasladadas en ambulancias. Según explicó, por fortuna las heridas no revestirían una gravedad considerable. “No tuvimos la suerte de que no hubo una magnitud muy grande dentro de todo el trabajo de esta acción”, señaló.
El accidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando todavía había poca visibilidad y presencia de niebla en la zona. Villavicencio aclaró que el impacto no fue frontal y que, debido a la cantidad de vehículos involucrados, todavía no podía precisar cómo se produjo la mecánica del choque. Las pericias deberán determinar las circunstancias del siniestro.
La circulación permaneció totalmente interrumpida en ambas manos de la ruta mientras se realizaron las tareas y se esperan las pericias. El jefe de Bomberos estimó que el corte podría extenderse al menos dos horas más, aunque aclaró que el tránsito puede desviarse por una colectora durante unos 300 o 400 metros, con asistencia de personal de tránsito de Alvear y Piñero.
Entrevista de Hernán Funes.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un siniestro vial impactante involucró a tres vehículos en la Ruta Provincial 18.
¿Quiénes están involucrados? El jefe de Bomberos de Alvear, Agustín Villavicencio, y las personas rescatadas tras el choque.
¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana de este jueves.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la Ruta Provincial 18, a la altura del kilómetro 5,5, cerca de Tierra de Sueños, en Alvear.
¿Cómo se está manejando la situación? La circulación está interrumpida y se están realizando tareas de rescate y pericias.
¿Por qué se produjo el accidente? Las causas del choque aún no se han determinado y están siendo investigadas.