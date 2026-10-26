FOTO: Cataratas del Iguazú: Cierran circuitos por aumento del caudal debido a El Niño

Buenos Aires, 26 de octubre (NA) – El Circuito Garganta del Diablo y el Superior en las Cataratas del Iguazú se encuentran cerrados de forma preventiva ante el aumento del caudal del Río Iguazú, que ha alcanzado registros de 16.400 metros cúbicos por segundo, un escenario esperado con la llegada del fenómeno El Niño.

Las autoridades del Parque Nacional Iguazú comunicaron que este lunes 26 de octubre los circuitos Superior y Garganta del Diablo permanecerán cerrados, mientras que los demás senderos y el Circuito Inferior están abiertos.

"Las previsiones indican que el caudal del Río Iguazú está en ascenso y es indispensable garantizar la seguridad de todos", señalaron desde la administración del parque.

Este lunes, el Río Iguazú alcanzó un volumen 11 veces superior a la media histórica, llegando a un pico de 17,7 millones de litros de agua por segundo durante la madrugada.