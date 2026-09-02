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Argentina Mining Norte 2026 llega a Salta con ocupación total y prevé más de 9.000 asistentes

El evento sobre minería en Salta reúne a 9.000 participantes y destaca el crecimiento de la industria en la región.

02/09/2026 | 14:46Redacción Cadena 3

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Salta se convierte en el epicentro de la minería con la Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería, que se realiza desde éste 2 al 4 de septiembre en el Centro de Convenciones de la provincia.

Se espera la asistencia de más de 9.000 participantes, incluidos empresas mineras, proveedores e inversores profesionales.

La minería en Salta, se trata de un sector en pleno crecimiento, en pleno auge. La industria ha avanzado significativamente desde el primer doré exportado en noviembre de 2020, con seis años de producción constante y un futuro prometedor.

Facundo Huidobro, gerente de Relaciones Institucionales y Comunitarias, recordó el descubrimiento del primer vestigio de oro en la región, un hito que marca la historia de la minería salteña. "Hoy somos en exportación, lo que exporta Salta, más de la mitad proviene de nuestra mina", enfatizó.

La minería en Salta no solo aporta ingresos al país, sino que también contribuye al desarrollo de las comunidades locales. Huidobro subrayó el compromiso de la empresa con la inversión y exploración en la región durante más de 30 años, lo que ha permitido convertir la minería en una realidad valiosa para Salta y Argentina.

El evento representa una oportunidad clave para dialogar sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria minera en el contexto actual, consolidando a Salta como un actor relevante en el sector.

Informe de Elisa Zamora

Lectura rápida

¿Qué evento se lleva a cabo en Salta? La Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería.

¿Quién es Facundo Huidobro? Es el gerente de Relaciones Institucionales y Comunitarias que destacó el impacto de la minería en Salta.

¿Cuándo se realiza la convención? Desde el 2 al 4 de septiembre.

¿Dónde se lleva a cabo el evento? En el Centro de Convenciones de la provincia de Salta.

¿Por qué es importante la minería en Salta? Aporta ingresos al país y contribuye al desarrollo de las comunidades locales.

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