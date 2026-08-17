Colombia busca a 143 desaparecidos a casi una semana del devastador terremoto

A siete días del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia, los equipos de emergencia concentraron sus esfuerzos en localizar a las 143 personas que continuaron desaparecidas.

El balance oficial ascendió a 289 muertos y 4,187 heridos, mientras las autoridades advirtieron que el paso de las horas redujo las posibilidades de encontrar sobrevivientes. El sismo ocurrió el lunes y tuvo su epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Las ciudades de Cali y Pereira se encontraban entre las zonas más afectadas, con edificios colapsados y miles de viviendas destruidas o dañadas.

El gobierno declaró el desastre nacional y mantuvo un puesto de mando unificado para coordinar las tareas de emergencia. Desde la Base Naval de Buenaventura, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que la prioridad de los equipos de emergencia era localizar a las personas que seguían desaparecidas.

"La instrucción es atender esa emergencia con los desaparecidos porque lo más importante aquí es salvar vidas", afirmó el mandatario durante una recorrida por las zonas afectadas. Las tareas se desarrollaron mientras disminuyó la llamada ventana de esperanza para encontrar personas con vida bajo los escombros.

El capitán Roni Kaplan, vocero de la Fuerza de Defensa israelí, advirtió que las posibilidades se redujeron con el paso del tiempo, aunque remarcó que los rescatistas continuaron trabajando para intentar localizar a posibles sobrevivientes.

El equipo israelí fue uno de los tres grupos internacionales autorizados por Colombia para participar de las tareas de búsqueda y rescate, junto con los equipos de Estados Unidos y Ecuador. En Cali, los rescatistas israelíes recuperaron cuatro cuerpos entre los restos de un edificio colapsado.

El terremoto provocó daños generalizados en el oeste del país. De acuerdo con el balance de las autoridades, 186,000 personas resultaron afectadas, mientras que 26,945 viviendas fueron destruidas y otras 127,557 sufrieron daños. Además, 66 edificios colapsaron. Cali y Pereira fueron las ciudades más golpeadas por el terremoto. Las tareas de rescate se complicaron por la magnitud de los daños y por las réplicas registradas desde el sismo principal.

La emergencia también afectó al sistema educativo: 2,838 centros educativos sufrieron daños. El presidente anunció que las clases se desarrollarían de manera virtual, aunque todavía no estableció una fecha para el reinicio del ciclo presencial.