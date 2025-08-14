Caos en el centro por protesta de taxistas contra la regulación de app de viajes

FOTO: Taxistas de Córdoba protestan por la falta de regulación de aplicaciones de transporte

Taxistas y remiseros realizan protestas en el centro de Córdoba a medida que se acerca la sesión del Concejo Deliberante, donde se debatirá la aprobación de una ordenanza que permitiría el funcionamiento de aplicaciones de viaje.

Las manifestaciones incluyen cortes de calles en distintos puntos de la ciudad, como el puente Maipú, Costanera y General Paz, y están generando demoras significativas en el acceso al Concejo.

La situación se intensifica en medio de la llegada de las primeras columnas de taxistas, quienes expresan su desacuerdo con la posible regulación que "favorecería" a las app de viaje.

Según Miguel Arias, titular del Sindicato de Peones de Taxis, la información que manejan indica que se eliminaría el cupo de licencias y se dejaría a libre disposición la tarifa.

“La ordenanza que habían prometido, aparentemente se han cambiado algunos puntos que no son muy favorables para la actividad”, agregó.

Arias explicó que, de aprobarse, el nuevo régimen permitiría que “la tarifa la van a seguir manejando ellos (por las app de viaje)”, lo cual considera “detonante para la actividad”.

Los taxistas sostienen que esta propuesta está destinada a “matar la actividad". Al ser interrogado sobre la presencia de otros conductores, Arias respondió: " Salimos a hacer nuestros reclamos como corresponde, hasta donde la ley nos permita”.

Informe de Fernando Barrionuevo y Lucía González.