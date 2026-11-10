Una cirugía inédita permitió salvar a una mamá y a su bebé: "La sobrevida era menor al 10%"

Una mujer de 42 años, embarazada de 30 semanas, y su bebé lograron sobrevivir a una emergencia médica de extrema complejidad en Rosario. El caso requirió dos intervenciones consecutivas: una cesárea de urgencia y una cirugía cardiovascular para reparar una disección aórtica que ponía en riesgo ambas vidas. “La sobrevida de los dos era menor al 10%. Nosotros hicimos una revisión de la bibliografía y encontramos tres casos en el mundo; este vendría a ser el cuarto con sobrevida de los dos”, explicó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario el doctor José Luis Sgrosso, jefe de Cirugía Cardiovascular y Trasplantes del Sanatorio Parque.

La paciente, Ivana, tenía 42 años y síndrome de Marfan, una enfermedad genética que debilita los tejidos del organismo y aumenta el riesgo de complicaciones en las arterias. Cuatro días antes del episodio había recibido licencia laboral por hinchazón en los pies y un leve aumento de la presión arterial. El día de la emergencia estaba en su casa cuando sintió un intenso dolor en el pecho que se extendía hacia la espalda. “Realmente fui al baño a hacer pis y ahí me pasó todo”, recordó durante una entrevista en Radioinforme 3.

Sgrosso contó que recibió el llamado de la cardióloga que atendía a Ivana y tomó conocimiento de la gravedad del cuadro. La disección aórtica había provocado una lesión en la pared de la principal arteria del cuerpo, con una extensión que comprometía distintos sectores de la circulación. “El embarazo era realmente una contraindicación porque podía pasar esto que pasó”, explicó el especialista al referirse al síndrome de Marfan y los riesgos que implicaba la gestación.

Dos intervenciones consecutivas para salvar ambas vidas

El equipo médico debía resolver primero el nacimiento del bebé y, de inmediato, reparar la aorta de la madre. La estrategia contempló una cesárea con anestesia general, ya que la operación cardiovascular posterior requería anticoagular completamente a la paciente. “Era un caso muy límite. No había otra manera”, explicó Sgrosso sobre la complejidad de la decisión.

El obstetra Juan Pablo Pineda realizó la cesárea y Tiago nació prematuro, con una importante depresión respiratoria y neurológica. Cuatro neonatólogas intervinieron para estabilizarlo y conectarlo a un respirador. Inmediatamente después, Sgrosso y el doctor Pablo Canduso continuaron con la cirugía cardiovascular. “Fue una cesárea de una manera tan rápida que yo me di vuelta y el chico ya estaba afuera”, destacó el cirujano.

La reparación de la aorta implicó una operación de alta complejidad: fue necesario detener la circulación, enfriar el cuerpo de Ivana a menos de 20 grados y trabajar con circulación extracorpórea para reparar las arterias que llevan sangre al cerebro. Luego reemplazaron el segmento afectado por un tubo protésico. “Uno tiene un monitor del cerebro y, evidentemente, la actividad cerebral se pone a cero. El tema es que después uno sabe si la va a recuperar o no”, describió el médico sobre uno de los momentos más delicados del procedimiento.

El alta de la madre y 83 días de internación para Tiago

El resultado de la operación también estuvo atravesado por la incertidumbre sobre posibles hemorragias debido a la anticoagulación y la hipotermia. Sin embargo, al finalizar la intervención, el equipo comprobó que no había complicaciones de ese tipo. “Nos miramos, Pablo y yo, y nos dijimos: 'Bueno, salió bien'. Directamente no lo podíamos creer”, relató Sgrosso.

Ivana permaneció cinco días sin recuperar plenamente la conciencia y, aunque no recuerda buena parte de lo sucedido, tuvo una evolución favorable. A los ocho días de la intervención recibió el alta hospitalaria. Tiago, en tanto, necesitó permanecer 83 días en Neonatología del Sanatorio de Niños. Actualmente está en su casa, continúa con controles médicos y se encuentra en seguimiento por prematurez.

“Nosotros estamos bien, recuperándonos de a poquito, adaptándonos a casa después de tantos días”, contó Ivana. También destacó el acompañamiento recibido durante todo el proceso: “No me va a alcanzar nunca la vida para agradecerles a todos. Fue un momento muy difícil, pero todo con mucho profesionalismo, mucho amor”.

La paciente también atribuyó parte de su recuperación a la fuerza que encontró en su hijo: “Él me dio la fuerza para que yo no me caiga después de todo lo que pasó. Él me necesitaba, así que había que recuperarse rápido”. Para Sgrosso, el desenlace representa un hito en su trayectoria profesional y un resultado que fue posible por el trabajo conjunto de los equipos de obstetricia, cirugía cardiovascular, anestesiología, terapia intensiva y neonatología.

Entrevista de Hernán Funes.