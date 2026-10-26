Santa Fe: fue a limpiar la casa de su padre fallecido y encontró un arsenal militar

FOTO: Fue a ordenar la casa de su padre y encontró seis granadas y otros explosivos

Una mujer de 52 años encontró un arsenal militar mientras limpiaba la casa de su padre, recientemente fallecido, en un domicilio de calle Estrada al 6700, en la ciudad de Santa Fe. El hallazgo se produjo durante las tareas de ordenamiento de la vivienda.

En el lugar había seis granadas, un proyectil de artillería de 120 milímetros, un proyectil antitanque para infantería, tres proyectiles antiaéreos y una bomba de iluminación para mortero de 51 milímetros. El hombre había sido suboficial mayor retirado de la Armada Argentina y, según se indicó, conservaba parte de ese material en su domicilio.

Ante el hallazgo, la mujer dio aviso a la Policía, que convocó a la Brigada de Explosivos. Los especialistas inspeccionaron los elementos y determinaron que una de las granadas se encontraba en condiciones de explotar.

A partir de esa situación se activó el protocolo correspondiente y la mujer autorizó el retiro de todo el material. Los explosivos fueron trasladados por personal especializado, luego de constatarse el riesgo que representaba al menos uno de los elementos encontrados en la vivienda.