Santa Fe: fue a limpiar la casa de su padre fallecido y encontró un arsenal militar
El operativo estuvo a cargo de la Brigada de Explosivos, que confirmó que uno de los artefactos tenía carga explosiva y podía detonar. La mujer autorizó el retiro de los elementos hallados en el domicilio de calle Estrada al 6700.
26/10/2026 | 06:48Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Fue a ordenar la casa de su padre y encontró seis granadas y otros explosivos
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Cadena 3 Rosario
Una mujer de 52 años encontró un arsenal militar mientras limpiaba la casa de su padre, recientemente fallecido, en un domicilio de calle Estrada al 6700, en la ciudad de Santa Fe. El hallazgo se produjo durante las tareas de ordenamiento de la vivienda.
En el lugar había seis granadas, un proyectil de artillería de 120 milímetros, un proyectil antitanque para infantería, tres proyectiles antiaéreos y una bomba de iluminación para mortero de 51 milímetros. El hombre había sido suboficial mayor retirado de la Armada Argentina y, según se indicó, conservaba parte de ese material en su domicilio.
Ante el hallazgo, la mujer dio aviso a la Policía, que convocó a la Brigada de Explosivos. Los especialistas inspeccionaron los elementos y determinaron que una de las granadas se encontraba en condiciones de explotar.
A partir de esa situación se activó el protocolo correspondiente y la mujer autorizó el retiro de todo el material. Los explosivos fueron trasladados por personal especializado, luego de constatarse el riesgo que representaba al menos uno de los elementos encontrados en la vivienda.
Lectura rápida
¿Qué encontró la mujer? Una arsenal militar que incluía seis granadas y varios proyectiles.
¿Quién era el propietario del arsenal? Su padre, un suboficial mayor retirado de la Armada Argentina.
¿Dónde ocurrió el hallazgo? En un domicilio de calle Estrada al 6700, en la ciudad de Santa Fe.
¿Cómo se actuó ante el hallazgo? La mujer avisó a la Policía, que convocó a la Brigada de Explosivos.
¿Por qué se retiraron los explosivos? Porque uno de los elementos encontrados estaba en condiciones de explotar.