Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 11 de septiembre

Este viernes 11 de septiembre, las cotizaciones del dólar en el mercado argentino presentan diferencias marcadas que impactan en la economía cotidiana de los ciudadanos. El dólar oficial se ubica en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, mientras que el dólar blue, aquel que se negocia en el mercado informal, alcanza los $1.525 para la compra y $1.545 para la venta. Esta diferencia del dólar blue puede ser clave para quienes buscan acceder a moneda extranjera fuera de los canales oficiales.

Además, otras cotizaciones como el dólar mayorista se encuentran en $1.503 para la compra y $1.512 para la venta. Asimismo, el dólar contado con liquidación (CCL) se cotiza a $1.597,7 para la compra y $1.598,3 para la venta. Esta modalidad permite a los inversores operar en el exterior utilizando la moneda local. Por su parte, el dólar bolsa presenta tarifas de $1.533,8 y $1.537,9 respectivamente.

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se establece en $1.583,99 para la compra y $1.590,51 para la venta, reflejando la creciente utilización de este medio en las operaciones financieras en el país. Por otro lado, aquellos que utilizan tarjetas internacionales enfrentan un tipo de cambio más alto, con un costo de $1.930,5 a $1.995,5 dependiendo de la entidad financiera.

Las fluctuaciones en las cotizaciones del dólar son un reflejo de diversos factores económicos, como la inflación, las políticas cambiarias del gobierno y la demanda de dólares por parte de la población. En los últimos meses, Argentina ha experimentado un aumento significativo de la inflación, lo que ha llevado a ciudadanos e inversores a buscar resguardo en divisas extranjeras como el dólar.

Esta situación también genera incertidumbre en el mercado, ya que la diferencia entre el dólar oficial y el blue incentiva prácticas de arbitraje y aumenta la presión sobre las reservas del Banco Central. La búsqueda de estabilidad en el tipo de cambio es un objetivo clave para el gobierno y para la economía local, que sigue lidiando con las consecuencias de la alta inflación y la depreciación de la moneda.