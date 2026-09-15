FOTO: Villarruel participó de la misa del Milagro en Salta y destacó la unión del pueblo argentino.

La vicepresidenta Victoria Villarruel participó de la solemne misa estacional en Salta, invitada por el Arzobispado, en el marco de las celebraciones en honor al Señor y la Virgen del Milagro.

Durante el encuentro, que reunió a numerosos fieles, Villarruel destacó el papel de la fe y la tradición religiosa como elementos de unión entre los argentinos.

Villarruel destacó la peregrinación

La vicepresidenta puso el foco en el esfuerzo de quienes recorren largas distancias para participar de las celebraciones religiosas.

“Hoy en el Señor y la Virgen del Milagro, estamos mostrando la unión del pueblo argentino, la devoción en la fe en Dios y por sobre todo, vemos el inmenso sacrificio de aquellos que vienen peregrinando para ponerse de rodillas ante el Señor y la Virgen del Milagro”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Villarruel también señaló que el Señor y la Virgen del Milagro representan figuras de protección para la región.

Fe, patria y solidaridad

La vicepresidenta afirmó que ambas figuras religiosas “son los que protegen al norte argentino” y expresó su satisfacción por participar de la celebración junto a los fieles.

“Es un honor estar aquí hoy con todos ustedes celebrando la fe católica, el amor a la patria y el amor a nuestro prójimo”, concluyó.

La misa volvió a poner en primer plano una de las tradiciones religiosas más importantes de Salta, marcada por la participación de peregrinos y fieles que llegan desde distintos puntos para rendir homenaje al Señor y la Virgen del Milagro.

Informe de Elisa Zamora