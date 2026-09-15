Villarruel participó de la misa del Milagro en Salta y destacó la unión del pueblo argentino
La vicepresidenta de Argentina, destacó la devoción y el sacrificio de los peregrinos en la misa de Salta, simbolizando la unión del pueblo argentino.
15/09/2026 | 15:20Redacción Cadena 3
FOTO: Villarruel participó de la misa del Milagro en Salta y destacó la unión del pueblo argentino.
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Audio. La vicepresidenta Victoria Villarruel destacó la fe, el amor al prójimo y a nuestro país
Panorama Federal
La vicepresidenta Victoria Villarruel participó de la solemne misa estacional en Salta, invitada por el Arzobispado, en el marco de las celebraciones en honor al Señor y la Virgen del Milagro.
Durante el encuentro, que reunió a numerosos fieles, Villarruel destacó el papel de la fe y la tradición religiosa como elementos de unión entre los argentinos.
Villarruel destacó la peregrinación
La vicepresidenta puso el foco en el esfuerzo de quienes recorren largas distancias para participar de las celebraciones religiosas.
“Hoy en el Señor y la Virgen del Milagro, estamos mostrando la unión del pueblo argentino, la devoción en la fe en Dios y por sobre todo, vemos el inmenso sacrificio de aquellos que vienen peregrinando para ponerse de rodillas ante el Señor y la Virgen del Milagro”.
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Villarruel también señaló que el Señor y la Virgen del Milagro representan figuras de protección para la región.
Fe, patria y solidaridad
La vicepresidenta afirmó que ambas figuras religiosas “son los que protegen al norte argentino” y expresó su satisfacción por participar de la celebración junto a los fieles.
“Es un honor estar aquí hoy con todos ustedes celebrando la fe católica, el amor a la patria y el amor a nuestro prójimo”, concluyó.
La misa volvió a poner en primer plano una de las tradiciones religiosas más importantes de Salta, marcada por la participación de peregrinos y fieles que llegan desde distintos puntos para rendir homenaje al Señor y la Virgen del Milagro.
Informe de Elisa Zamora
Lectura rápida
¿Quién participó en la misa estacional? La vicepresidenta Victoria Villarruel participó en la misa estacional invitada por el arzobispado de Salta.
¿Qué destacó Villarruel durante el evento? Destacó el papel de la fe en la unión del pueblo argentino.
¿Qué figuras mencionó Villarruel como protectores? Mencionó al Señor y a la Virgen del Milagro como protectores del norte argentino.
¿Dónde tuvo lugar la misa? La misa tuvo lugar en Salta.
¿Qué tradición se reforzó durante la misa? Se reforzó la tradición de la peregrinación en honor a la Virgen del Milagro.