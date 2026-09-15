En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Panorama Federal

Villarruel participó de la misa del Milagro en Salta y destacó la unión del pueblo argentino

La vicepresidenta de Argentina, destacó la devoción y el sacrificio de los peregrinos en la misa de Salta, simbolizando la unión del pueblo argentino.

15/09/2026 | 15:20Redacción Cadena 3

Perspectiva Salta

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Villarruel participó de la misa del Milagro en Salta y destacó la unión del pueblo argentino.

FOTO: Villarruel participó de la misa del Milagro en Salta y destacó la unión del pueblo argentino.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. La vicepresidenta Victoria Villarruel destacó la fe, el amor al prójimo y a nuestro país

    Panorama Federal

    Episodios

La vicepresidenta Victoria Villarruel participó de la solemne misa estacional en Salta, invitada por el Arzobispado, en el marco de las celebraciones en honor al Señor y la Virgen del Milagro.

Durante el encuentro, que reunió a numerosos fieles, Villarruel destacó el papel de la fe y la tradición religiosa como elementos de unión entre los argentinos.

Villarruel destacó la peregrinación

La vicepresidenta puso el foco en el esfuerzo de quienes recorren largas distancias para participar de las celebraciones religiosas.

“Hoy en el Señor y la Virgen del Milagro, estamos mostrando la unión del pueblo argentino, la devoción en la fe en Dios y por sobre todo, vemos el inmenso sacrificio de aquellos que vienen peregrinando para ponerse de rodillas ante el Señor y la Virgen del Milagro”.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Villarruel también señaló que el Señor y la Virgen del Milagro representan figuras de protección para la región.

Fe, patria y solidaridad

La vicepresidenta afirmó que ambas figuras religiosas “son los que protegen al norte argentino” y expresó su satisfacción por participar de la celebración junto a los fieles.

“Es un honor estar aquí hoy con todos ustedes celebrando la fe católica, el amor a la patria y el amor a nuestro prójimo”, concluyó.

La misa volvió a poner en primer plano una de las tradiciones religiosas más importantes de Salta, marcada por la participación de peregrinos y fieles que llegan desde distintos puntos para rendir homenaje al Señor y la Virgen del Milagro.

Informe de Elisa Zamora

Lectura rápida

¿Quién participó en la misa estacional? La vicepresidenta Victoria Villarruel participó en la misa estacional invitada por el arzobispado de Salta.

¿Qué destacó Villarruel durante el evento? Destacó el papel de la fe en la unión del pueblo argentino.

¿Qué figuras mencionó Villarruel como protectores? Mencionó al Señor y a la Virgen del Milagro como protectores del norte argentino.

¿Dónde tuvo lugar la misa? La misa tuvo lugar en Salta.

¿Qué tradición se reforzó durante la misa? Se reforzó la tradición de la peregrinación en honor a la Virgen del Milagro.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf