En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Panorama Federal

Senador Cornejo impulsa ley para frenar inversiones mineras vinculadas a las Malvinas

El senador Roque Cornejo presenta un proyecto para que inversores mineros declaren no tener beneficios de explotaciones en las Islas Malvinas, afirmando su compromiso con la soberanía nacional.

25/09/2026 | 15:21Redacción Cadena 3

Perspectiva Salta

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Inversores mineros y la soberanía argentina

FOTO: Inversores mineros y la soberanía argentina

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Senador Cornejo impulsa ley para frenar inversiones mineras vinculadas a las Malvinas

    Panorama Federal

    Episodios

El senador Roque Cornejo ingresó un proyecto de ley para que los inversores mineros presenten una declaración jurada donde declaren que no tienen beneficios económicos de una explotación en las Islas Malvinas y su espacio marítimo circundante.

La propuesta busca establecer que los inversores se comprometan y declaren que no tienen participación ni societaria ni accionaria de beneficios económicos respecto a ningún tipo de explotación que se esté realizando, que se realice o que se vaya a realizar en las Islas Malvinas.

Cornejo destaca la importancia de respaldar la soberanía nacional y asegura que el proyecto busca que las empresas que se atrevan a ir en contra de la misma no cuenten con respaldo económico de inversores en Argentina.

Informe de Elisa Zamora

Lectura rápida

1. ¿Qué propone el proyecto de ley de Roque Cornejo?

El proyecto de ley propone que los inversores mineros presenten una declaración jurada sobre la falta de beneficios económicos en las Islas Malvinas.

2. ¿Quién es el autor del proyecto?

El autor del proyecto es el senador Roque Cornejo.

3. ¿Cuándo fue ingresado el proyecto?

El artículo no especifica la fecha exacta de ingreso del proyecto.

4. ¿Dónde se aplicará este proyecto de ley?

Este proyecto de ley se aplicará en relación con las Islas Malvinas y su espacio marítimo circundante.

5. ¿Por qué es importante este proyecto según Cornejo?

Según Cornejo, es importante para respaldar la soberanía nacional y evitar que empresas que actúen en contra de esta soberanía tengan respaldo económico en Argentina.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf