Senador Cornejo impulsa ley para frenar inversiones mineras vinculadas a las Malvinas
El senador Roque Cornejo presenta un proyecto para que inversores mineros declaren no tener beneficios de explotaciones en las Islas Malvinas, afirmando su compromiso con la soberanía nacional.
25/09/2026 | 15:21Redacción Cadena 3
FOTO: Inversores mineros y la soberanía argentina
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Panorama Federal
El senador Roque Cornejo ingresó un proyecto de ley para que los inversores mineros presenten una declaración jurada donde declaren que no tienen beneficios económicos de una explotación en las Islas Malvinas y su espacio marítimo circundante.
La propuesta busca establecer que los inversores se comprometan y declaren que no tienen participación ni societaria ni accionaria de beneficios económicos respecto a ningún tipo de explotación que se esté realizando, que se realice o que se vaya a realizar en las Islas Malvinas.
Cornejo destaca la importancia de respaldar la soberanía nacional y asegura que el proyecto busca que las empresas que se atrevan a ir en contra de la misma no cuenten con respaldo económico de inversores en Argentina.
Informe de Elisa Zamora
Lectura rápida
1. ¿Qué propone el proyecto de ley de Roque Cornejo?
El proyecto de ley propone que los inversores mineros presenten una declaración jurada sobre la falta de beneficios económicos en las Islas Malvinas.
2. ¿Quién es el autor del proyecto?
El autor del proyecto es el senador Roque Cornejo.
3. ¿Cuándo fue ingresado el proyecto?
El artículo no especifica la fecha exacta de ingreso del proyecto.
4. ¿Dónde se aplicará este proyecto de ley?
Este proyecto de ley se aplicará en relación con las Islas Malvinas y su espacio marítimo circundante.
5. ¿Por qué es importante este proyecto según Cornejo?
Según Cornejo, es importante para respaldar la soberanía nacional y evitar que empresas que actúen en contra de esta soberanía tengan respaldo económico en Argentina.