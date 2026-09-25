Senador Cornejo impulsa ley para frenar inversiones mineras vinculadas a las Malvinas

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El senador Roque Cornejo ingresó un proyecto de ley para que los inversores mineros presenten una declaración jurada donde declaren que no tienen beneficios económicos de una explotación en las Islas Malvinas y su espacio marítimo circundante.

La propuesta busca establecer que los inversores se comprometan y declaren que no tienen participación ni societaria ni accionaria de beneficios económicos respecto a ningún tipo de explotación que se esté realizando, que se realice o que se vaya a realizar en las Islas Malvinas.

Cornejo destaca la importancia de respaldar la soberanía nacional y asegura que el proyecto busca que las empresas que se atrevan a ir en contra de la misma no cuenten con respaldo económico de inversores en Argentina.

Informe de Elisa Zamora