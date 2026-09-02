Juicio polémico: Santiago Budini fué condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo
La condena de 10 años a Santiago Budini por el asesinato de Federico Toledo genera indignación familiar y reclamos de justicia.
02/09/2026 | 16:41Redacción Cadena 3
FOTO: Condena que hiere: el dolor tras la justicia
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Panorama Federal
Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo, una pena que provocó un profundo dolor e indignación en el entorno de la víctima.
Eduardo Toledo, padre del joven asesinado, calificó la sentencia como un regalo y afirmó que la vida de su hijo no vale 10 años de cárcel. Agregó que, tras cumplir condena, el imputado podrá rehacer su vida mientras su familia lidiará con la ausencia para siempre.
Además, sostuvo que Budini nunca demostró arrepentimiento durante el juicio y cuestionó su futura reinserción social.
Mateo Martí, amigo de Federico y agredido por el mismo hecho, también consideró que la condena resultó insuficiente.
Informe de Gabriel Melián
Lectura rápida
¿Quién fue condenado y por qué?
Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo.
¿Cómo reaccionó el padre de la víctima ante la sentencia?
Eduardo Toledo calificó la sentencia como un regalo y consideró que la vida de su hijo no vale 10 años de cárcel.
¿Qué opinó sobre el arrepentimiento de Budini?
Eduardo Toledo sostuvo que Budini nunca demostró arrepentimiento durante el juicio.
¿Quién más se pronunció sobre la condena?
Mateo Martí, amigo de Federico, consideró que la condena fue insuficiente.
¿Quién fue el autor del informe?
El informe fue realizado por Gabriel Melián.