Juicio polémico: Santiago Budini fué condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo, una pena que provocó un profundo dolor e indignación en el entorno de la víctima.

Eduardo Toledo, padre del joven asesinado, calificó la sentencia como un regalo y afirmó que la vida de su hijo no vale 10 años de cárcel. Agregó que, tras cumplir condena, el imputado podrá rehacer su vida mientras su familia lidiará con la ausencia para siempre.

Además, sostuvo que Budini nunca demostró arrepentimiento durante el juicio y cuestionó su futura reinserción social.

Mateo Martí, amigo de Federico y agredido por el mismo hecho, también consideró que la condena resultó insuficiente.

Informe de Gabriel Melián