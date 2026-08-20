FOTO: Imputaron a un Diputado y funcionarios por irregularidades en pensiones en Salta.

El Fiscal Federal General Carlos Amad informó a Cadena 3 sobre la imputación del Diputado Provincial de Anta, Gerardo Francisco Orellana, así como de exgerentes del Hospital del Quebrachal, médicos, empleados municipales y un exjefe de ANSES del Departamento Anta.

Amad destacó que "tenemos aproximadamente 9.000 tensiones por impacidad rucha" y explicó que están a la espera de la finalización de las auditorías. Estas auditorías permitirán que los médicos determinen quién califica como discapacitado.

Una vez que se recojan todos esos datos, Amad aseguró que "seguramente iremos contra esas personas que a sabiendas de no estar enfermos, no tener discapacidades, cobraban una pensión del Estado de modo ilegal o irregular."

La situación recalca la importancia de investigar estas irregularidades en el sistema de pensiones del estado, implicando a diversas autoridades en el proceso.

Informe de Elisa Zamora